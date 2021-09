(AGENPARL) – sab 11 settembre 2021 ITS Buonarroti di Caserta: rientro tra i banchi di scuola lunedì 13 settembre alle 8:15

V. De Lucia: “Riparti…amo” in presenza dalle classi prime con il Progetto Accoglienza per permettere ai neobuonarrotiani di superare il naturale disagio legato al passaggio da un’istituzione a un’altra”.

All’Istituto Tecnico Statale “Buonarroti” di Caserta le attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022 partiranno in anticipo rispetto alle altre scuole della Campania: lunedì 13 settembre alle 8:15 suonerà la prima campanella. I primi a varcare l’ingresso saranno gli alunni delle classi prime che saranno accolti dai docenti nello spazio antistante l’ingresso e, nel rispetto delle normativa anti-Covid 19, condotti in Aula Magna dove incontreranno la dirigente dott.ssa Vittoria De Lucia insieme allo suo staff, la vicaria prof.ssa Elena Perone e i prof. Raffaella Pellegrino ed Elio Bove.

“Riparti …amo” è il programma di accoglienza creato dall’apposita Commissione formata dalle professoresse Stefania Arzillo, Loredana Batelli, Laura Esposito e Carolina Palmieri, coordinate dalle referenti del Progetto Accoglienza Antonella Paternostro e Nives Chiavarone. Molto ricco e dettagliato il cronoprogramma delle attività previste nei giorni di lunedì 13, giovedì 16, venerdì 17, lunedì 20 e martedì 21 settembre dalle 8:15 alle 12:30.

“L’accoglienza è una culla inondata di fiori, un momento fondamentale per il nostro istituto – spiega la vulcanica dirigente De Lucia dal 2016 a capo dello storico Istituto Buonarroti – per questo dedichiamo una settimana al processo di accoglienza per permettere agli studenti di superare il naturale disagio legato al delicato passaggio da un’istituzione scolastica ad un’altra, da un ciclo a quello successivo. È importante supportare la singola classe nel percorso iniziale per incoraggiare la conoscenza reciproca e la costruzione di relazioni improntate all’accoglienza e al rispetto, dal momento che un clima positivo all’interno del gruppo agevola lo stesso apprendimento”.

Nel corso dei primi giorni le matricole potranno conoscere l’Istituto in cui si sono inscritti, prendere visione delle nuove discipline e socializzare con nuovi compagni e gli insegnanti in un clima sereno e disteso. Sarà un momento in cui conosceranno anche la storia della scuola e di Michelangelo Buonarroti a cui è intitolato l’istituto”, leggeranno il regolamento di istituto e visiteranno i tanti laboratori vanto della scuola: quello di chimica, scienze, fisica, lingue, informatica e Informatica Classe 2.0 e di Robotica; il Museo, la serra e gli spazi esterni. Parteciperanno anche alle attività sportive nella bellissima palestra, sempre nel rispetto del distanziamento sociale. All’interno delle proprie classi poi oltre ai propri docenti, avranno modo di conoscere il referente Covid, il prof. Raffaele Siciliano che comunicherà le modalità d’ingresso e le norme anti-Covid 19 e consegnerà lor le mascherine e il prof. Pietro Cifone che si soffermerà sulle norme di sicurezza d’istituto.

Lunedì entreranno solo le classi prime di tutti gli indirizzi: Turistico, Biotecnologie Sanitarie, Agrario, Costruzioni, Ambiente e Territorio e Amministrazione Finanza e Marketing. Martedì 14 settembre toccherà agli alunni delle classi seconde e terze; mercoledì 15 alle classi quarte e quinte; da giovedì 16 settembre entreranno tutte le classi con ingressi scaglionati: il triennio alle 8,15 e il biennio alle 8.25. Al Buonarroti dallo scorso anno è stata adottata la settimana corta su cinque giorni settimanali, una sperimentazione collaudata che crea nuovi scenari sull’organizzazione settimanale degli studenti e delle loro famiglie, promuovendo allo stesso modo un’ottimizzazione del tempo scuola al fine di costruire competenze trasversali e percorsi disciplinari interattivi approfonditi che vadano oltre la rigida organizzazione in unità orarie predefinite.

Al Buonarroti è attivo anche il corso di Secondo Livello per adulti, per gli indirizzi Agraria, CAT e AFM; le lezioni avranno inizio il 20 settembre con orario provvisorio dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Sarà sicuramente un anno impegnativo e difficile, come sottolinea la preside De Lucia che, dopo un immenso e incessante lavoro svolto insieme allo staff, alla Commissione Sicurezza e a tutto il personale scolastico, si dice pronta a raccogliere la sfida che questo momento delicato impone ricominciando finalmente le lezioni in presenza, in sicurezza, nel pieno rispetto di tutti i protocolli anti-Covid 19 e del distanziamento sociale, garantendo altresì tutte le misure di protezione individuali.

