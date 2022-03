(AGENPARL) – mer 02 marzo 2022 Officina dei Talenti a Palazzo Chiericati, il 5 marzo concerto per due violoncelli con la Nuova Orchestra Pedrollo

Sabato 5 marzo alle 18, nel salone d’onore del Museo civico di Palazzo Chiericati, si terrà il terzo concerto della stagione 2021- 2022 dell’Officina dei Talenti in collaborazione con l’assessorato alla cultura dal titolo “Dal classicismo al contemporaneo passando per il Pedrollo”.

Protagonisti saranno due solisti già noti all’affezionato pubblico: i giovani violoncellisti Giovanni e Paola Genovese. Vicentino il primo, croata la seconda, coppia nella vita e nella professione che esercitano presso il Teatro Nazionale Croato della città di Fiume.

Nell’esecuzione del Concerto in Re maggiore di Franz Joseph Haydn per violoncello e orchestra e di “Violoncelles vibrez!” di Giovanni Sollima per due violoncelli e archi saranno accompagnati dalla Nuova Orchestra Pedrollo (NOP). Ricostituitosi dopo la forzata pausa per il Covid, il gruppo, che si propone fin dalla sua iniziale costituzione di salvaguardare e diffondere l’opera compositiva del musicista vicentino Arrigo Pedrollo, al quale è intitolato anche il Conservatorio della città, ha di recente effettuato parecchi concerti in questa sua nuova veste di Orchestra d’archi. Il 5 marzo oltre ai due concerti solistici, si ascolterà Preghiera per archi di Pedrollo, che la NOP ricorda sempre almeno con un brano nei suoi programmi, e la celebre Suite per archi op 40 di Eduard Grieg dedicata al drammaturgo Danese Holberg.

L’ingresso è libero con offerta responsabile.