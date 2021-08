(AGENPARL) – gio 26 agosto 2021 ODDATI(PD): “GRAZIE A ZINGARETTI POSSIBILE OGGI ALLEANZA PROGRESSISTA”

“Le elezioni del 2018 ci avevano consegnato una situazione grave, non solo per il dato elettorale ma perché isolati. Fu coraggiosa in questo senso la scelta di dare vita ad un nuovo governo con il M5S anche se non era nella natura delle cose. Oggi però, se possiamo parlare di alleanza progressista lo dobbiamo a quella scelta, a Nicola Zingaretti. Con la nascita del Governo Draghi il dibattito all’interno del PD, in un momento cruciale per il Paese, divenne troppo polemico. Avevamo bisogno, invece, di maggiore solidarietà anche in virtù delle scelte, eccezionali da compiere, in quel preciso momento storico. E con le dimissioni, un atto eccezionalmente generoso in un Paese nel quale la logica è quella di restare incollati alle sedie ad ogni costo, Zingaretti ha consentito un dibattito più sereno. Ora c’è Letta che sta lavorando bene e sta dimostrando, con saggezza, che questo lavoro va avanti. Anzi, con il progetto delle Agorà ha lanciato una nuova, entusiasmante, sfida”.

A dirlo Nicola Oddati, rispondendo ad una domanda sul perché delle dimissioni di Nicola Zingaretti alla festa dell’Unità del PD Sicilia a Marina di Ragusa.

