RETE PROSSIMA, ODDATI(PD): "COMPITO PD E SINISTRA E' DIFENDERE LAVORO E LAVORATORI"

“La pandemia ha messo a nudo le fragilità del sistema di protezione sociale e polverizzato interi settori. Sbloccare i licenziamenti in questa fase è stato un errore del Governo e noi, il Pd, dovevamo sostenere di più la proposta di Orlando di prolungare il blocco. Questo ci avrebbe consentito l’avvio della ripresa e passi in avanti sulla riforma degli ammortizzatori sociali”.

A dirlo, Nicola Oddati, membro della direzione nazionale del Partito Democratico intervenuto all’evento sul lavoro promosso da Prossima Emilia Romagna.

“Per difendere ed espandere il lavoro – ha proseguito Oddati – bisogna guardare ai mutamenti profondi che attraversano e attraverseranno i processi produttivi e il modo di lavorare. Se scrivessimo oggi un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori emergerebbe una complessità enorme, difficile da tradurre in tutele senza toccare contraddizioni e nervi scoperti. Eppure è vitale per noi ridefinire la mappa dei diritti e delle tutele”.

“La tendenza irreversibile è quella della riduzione del lavoro necessario. Ce lo dicono i processi di rivoluzione informatica e digitale e ma anche la giusta richiesta di sostenibilità della produzione. Meno lavoro fisico e duque più attività di programmazione. Per questo bisogna guardare al tema della riduzione dell’orario e della sua redistribuzione verso i giovani e verso le donne. Occorrono, dunque, misure di integrazione e sostegno al reddito di natura universalistica. È demenziale la guerra contro il reddito di cittadinanza. È stato ed è uno strumento utile ed efficace. Caso mai va rafforzato migliorato così come è necessario tutelare i lavori non tradizionali anche con l’introduzione in Italia di un salario minimo legale. Compito nostro, del Pd e della sinistra, è quello di difendere il lavoro e chi lavora, senza avere la testa e gli occhi rivolti all’indietro, al passato”..

