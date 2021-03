OCCUPAZIONE E PANDEMIA. TUTTI I NUMERI DIRIETI E PROVINCIA

(AGENPARL) – ven 19 marzo 2021 Rieti 22 Marzo 2021

*Occupazione e pandemia. Tutti i numeri di Rieti e provincia Paolucci (Uil

Rieti): “Mancano all’appello seicento posti di lavoro. Oltre tre milioni di

ore di cassa integrazione concesse”*

Per capire quanto la pandemia abbia avuto ricadute sull’occupazione di

Rieti e della sua provincia, basta un dato: seicento. Tanti sono state le

persone che a causa dell’emergenza covid hanno perso il posto di lavoro

durante il terrificante 2020. Un numero che solo in apparenza sembra

contenuto, ma che invece va ad aggiungersi a uomini e donne che ancor prima

dell’emergenza sanitaria avevano visto sfumare il lavoro per via di una

serie di crisi industriali e chiusure di aziende. Questo e altro si ritrova

nel dossier che la Uil del Lazio ha elaborato su dati Istat con l’Istituto

di ricerca Eures e che la Uil di Rieti e della Sabina romana ha analizzato

focalizzando l’attenzione sulla sua provincia.

A fare le spese di questa contrazione sono state le donne: se nel 2019 le

occupate reatine superavano le 25mila unità, a fine 2020 sono scese a poco

più di 24mila, che tradotto in termini significa un segno meno di 3,6 punti

percentuali. “Le donne occupate sono tornate ai livelli del 2016 – spiega

Alberto Paolucci, Segretario della Uil di Rieti e della Sabina Romana – Ciò

significa che la pandemia sul fronte del lavoro femminile ha riportato

indietro le lancette del tempo di cinque anni, quando eravamo in piena

emergenza sismica e quando numerose attività avevano chiuso proprio a

seguito del terremoto”.

Terremoto e pandemia sono eventi che l’uomo non può prevedere ma sui quali

può e deve impegnarsi affinché le ferite vengano cicatrizzate al più

presto. Il panorama oggi è desolante: se nel 2020 la fascia adulta di

uomini reatini occupati ha resistito alle criticità del covid, oltre alle

donne, anche i giovani hanno pagato duramente il lockdown, le chiusure

intermittenti e le zone rosse: in tutto il Lazio il calo degli occupati

nella fascia 15-24 anni registra un segno negativo di 7,1 punti

percentuali. Sempre su scala regionale, dal dossier si evince che in

termini assoluti mancano all’appello 47mila occupati. Ne ha persi di più

Roma e la sua provincia (-2,8 per cento), ma nella poco invidiabile

classifica subito dopo viene il nostro territorio (-1 per cento), e poi a

seguire Latina (-0,6 per cento) e Viterbo (-0,3 per cento).

“Il decremento occupazionale della nostra provincia – prosegue Paolucci – è

determinato da lavoratori del settore dell’industria, compensato in parte

anche se non totalmente da una crescita del settore agricolo e dei servizi.

I disagi ricadono sia sui lavoratori autonomi sia sui subordinati,

soprattutto se con contratti di lavoro a termine. A preoccupare poi c’è

anche il dato degli inattivi (+8,2 per cento nell’ultimo anno, il più alto

tra le province del Lazio, ovvero di quelle persone che hanno smesso di

cercare lavoro, perché sfiduciati sulle possibilità di trovarlo: sono quasi

quarantamila nel nostro territorio”.

“Sembra di assistere a un impietoso gioco dell’oca – conclude l’esponente

sindacale – che riporta indietro il territorio di anni, che penalizza i più

fragili. E che soltanto grazie agli ammortizzatori sociali e al blocco dei

licenziamenti non ha lacerato irrimediabilmente il tessuto sociale reatino.

Pensate a cosa sarebbe stata la nostra provincia senza la cassa

integrazione e il reddito di cittadinanza, considerando che tra ordinaria,

straordinaria e in deroga nel 2020 sono state oltre tre milioni le ore di

cassa integrazione concesse, vale a dire quasi duemila lavoratori protetti.

E che in quasi ottomila persone hanno percepito almeno una mensilità del

reddito di cittadinanza”.

