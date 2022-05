(AGENPARL) – gio 19 maggio 2022 Occupazione Consiglio del Municipio X: gruppi consiliari LcR – M5S: “Roma-Lido, non si può continuare così per questa ragione occupiamo l’Aula del Consiglio Municipale”

La situazione della Roma-Lido è diventata paradossale ed insopportabile, il fatto di ieri che ha costretto i passeggeri a camminare sulle rotaie per raggiungere la fermata più vicina, dopo essere stati obbligati a scendere dal treno in avaria, è l’ennesimo episodio della situazione disastrosa in cui versa la linea Roma-Lido. Ma non si tratta di un film dell’orrore, purtroppo è tutto vero! La regione Lazio ha predisposto un cronoprogramma da presa in giro per i cittadini del Municipio X: è dal 2016-2017 che il presidente Zingaretti afferma che ci sono fondi a disposizione per la linea ma ogni volta cambia l’orizzonte temporale ed il cronoprogramma stesso: pur restando fermo alla stessa cifra, circa 180 milioni di euro, ora si ‘allunga’ al 2024. Dal 2017 ad oggi fa passare come nuovi dei finanziamenti che promette da 5 anni. Intanto continuano i disagi per i tanti lavoratori, studenti e turisti per reiterati guasti alla linea, anzi, i guasti sono sempre più frequenti, i disagi peggiorano ed i viaggiatori non ce la fanno più: camminare sui binari? Da film dell’orrore ma un film non è. E’ una realtà e delle peggiori. Ma le continue proroghe, le continue diluizioni di tempo per cui i fondi promessi non arrivano devono avere una spiegazione. Zingaretti non ha voluto agire per tempo e prima per meri motivi politici, per catalizzare disagi e dissensi sulla sindaca uscente, così come per le questioni dei rifiuti di Roma ed i cinghiali. Tutto questo per un mero interesse politico, per ottenere un riscontro di carattere politico ma tutto e solo a discapito dei cittadini. Che ne sarà, a queste condizioni, della ormai iniziata stagione turistica per il Municipio X ? Se non è come pensiamo, allora il presidente Zingaretti risolva una volta per tutte la scabrosa situazione della Roma-Lido senza mettere in mezzo altro tempo: sono 10 anni che sta al governo della regione, non sono sufficienti? Con il combinato disposto dalle due amministrazioni Gualtieri – Zingaretti, noi pendolari siamo caduti dalla padella alla brace ed è per questo che oggi occupiamo l’Aula del Consiglio del Municipio X. Insieme alle altre forze d’opposizione, siamo tutti in attesa di risposte fattive e concrete da parte della regione Lazio”.

Così, in un comunicato stampa, i gruppi consiliari municipali e capitolini Lista Civica Raggi e Movimento 5Stelle

🔊 Listen to this