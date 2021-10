(AGENPARL) – lun 11 ottobre 2021 CAM SpA: al via le nuove obbligazioni per finanziare progetti immobiliari.

L’ investimento proposto dal gruppo immobiliare romano si conferma una

consolidata alternativa al finanziamento bancario.

Messe da parte le difficoltà del 2020, il 2021 si è delineato subito come

un anno di nuovi inizi per la filiera dell’immobiliare e delle costruzioni.

Secondo i più accreditati osservatori l’84% delle aziende chiuderà l’anno

con un segno positivo e si prevede un boom del settore per i prossimi 3

anni.

In questo scenario CAM SpA, protagonista del mercato immobiliare romano,

mantiene il proprio impegno con i risparmiatori e annuncia l’emissione di

nuove obbligazioni ad un tasso di resa superiore rispetto a quello

dell’ultimo quadriennio. Consolidata protagonista dell’edilizia capitolina

la società, amministrata dall’ingegnere Angelo Marinelli, da anni realizza

una progettazione orientata alla riqualificazione ed allo sviluppo con un

occhio attento all’efficienza energetica.

L’entusiasmo e lo spirito di rinascita generale hanno indotto il gruppo

romano a rivedere al rialzo i rendimenti dei propri titoli di risparmio con

un interesse annuo che passerà, per le nuove emissioni, dal 4% al 5%.

“Quando le banche hanno cominciato a stringere la cinghia sui finanziamenti

alle opere edilizie- spiega, l’ing. Angelo Marinelli, amministratore CAM

SpA – abbiamo deciso di lanciarci nel mercato delle obbligazioni. Le imprese

immobiliari in generale hanno da sempre fatto affidamento sugli istituti

bancari ma, dalla crisi del 2008, questa certezza è progressivamente venuta

meno. Le risorse erogate per sostenere le attività edili si sono ridotte

sempre più, costringendo gli imprenditori ad intaccare il proprio capitale e

ad assumersi rischi sempre più alti. Inevitabilmente quindi, le operazioni

immobiliari, grandi o piccole, sono progressivamente diminuite”.

Da questa situazione però la società dell’ingegner Angelo Marinelli ha

saputo svincolarsi con successo individuando nell’emissione di obbligazioni

una via per reperire i fondi necessari a sostenere le proprie attività,

senza passare esclusivamente dalle banche. “L’idea è simile a quella che

portò il governo all’introduzione dei minibond – prosegue l’ing. Angelo

Marinelli – Ma questi ultimi non hanno mai avuto una larga diffusione,

perché erano pur sempre vincolati ad una garanzia bancaria. Con i titoli

obbligazionari dematerializzati, emessi in proprio e quotati su mercati

regolamentati, invece, la garanzia è offerta dalla società stessa, dal suo

nome, dal suo patrimonio immobiliare e dalla concretezza delle sue azioni

quotidiane. L’obbligazionista, di fatto, sposa la causa della società e

riceve un interesse annuo, che per il primo ciclo, partito nel 2017, è stato

del 4% mentre per il nuovo, sempre di durata quadriennale, salirà al 5% di

interesse”.

Attualmente reperire fondi non è un’esigenza cogente per CAM SpA, ma la

scelta delle nuove obbligazioni rientra nel desiderio di costruire uno

storico di presenze nel mercato obbligazionario italiano ed internazionale e

ripagare la fiducia degli investitori con la continuità. In quanto SpA,

l’azienda ha un collegio sindacale che controlla i bilanci e, a maggior

tutela di chi decide di acquistare i titoli, ha nominato anche una società

di revisione, la BDO SpA, che monitora l’andamento contabile delle attività.

Un controllo che aumenta l’appeal delle obbligazioni CAM SpA, emesse dalla

Heisieh S.A. E’ previsto un investimento minimo di € 10.000 con una cedola

annua al 5% ed una durata di 4 anni con scadenza a settembre 2025. Una

“early redemption” è consentita a partire dal 18° mese con un indennizzo del

2% durante il secondo anno e dell’1% durante il terzo.

La società romana oggi offre garanzie che risiedono, tra le altre, in un

portafoglio del Gruppo rappresentato da immobili, in quartieri semi

centrali, e parcheggi, collocati in location strategiche che generano un

flusso di cassa costante e garantito da contratti di concessione per 90

anni. Se il valore totale delle opere costruite ed in corso di costruzione

Con oltre 106.000 metri quadri di superficie costruita ed in corso di

costruzione, alla data di chiusura del bilancio al 31/12/2020, CAM SpA

registrava rimanenze per un valore contabile di circa € 40 mln, iscritte al

costo di produzione, a fronte di un patrimonio netto di quasi € 11 mln. Il

Gruppo ha in portafoglio diversi progetti per la realizzazione di immobili a

uso residenziale, parcheggi, centri commerciali e ulteriori interventi di

riqualificazione tutti concentrati nella Capitale.

La società della famiglia Marinelli ha rinnovato la propria presenza sul

mercato obbligazionario per accompagnare la realizzazione di progetti

immobiliari pianificati per i prossimi anni. Tra le più significative, c’è

la demolizione e ricostruzione di un vecchio fabbricato in disuso e ormai

sommerso da vegetazione e sporcizia che sarà trasformato in una struttura di

nuova concezione, capace della massima efficienza energetica e di elevati

livelli di comfort, per complessivi 105 appartamenti. L’inizio dei lavori,

già assentiti da autorizzazione all’edificazione, è programmato per il 2022.

“Riqualificazione e recupero di aree industriali sono termini ed espressioni

che suscitano l’idea di progetti realizzati in grandi capitali del nord

Europa – conclude l’ing. Marinelli – ma, sin dall’inizio, fanno parte del

nostro DNA. Con l’intento di migliorare e restituire ai romani ampie aree e

parti di quartieri dove sorgevano vecchie fabbriche, opifici dismessi,

edifici inabitabili per presenza di amianto o abbandonati e conquistati da

sterpaglie, sono stati già realizzati diversi edifici residenziali, con

dotazioni di ultima generazione e classe energetica A in quartieri

semicentrali come, ad esempio, il complesso di via Rivisondoli, quartiere

Tiburtino, o in via De Dominicis, quartiere Portonaccio, ed in via Capponi,

quartiere Appio. E indubbio il vantaggio per la Capitale di riappropriarsi

di spazi non più utilizzati dalle attività produttive per renderli

nuovamente fruibili dai propri abitanti. Un’opportunità che è stata

apprezzata dal crescente numero di acquirenti che hanno premiato la nostra

scelta”.

CAM non è, quindi, solo sinonimo di edilizia abitativa ma anche di

infrastrutture come il nuovo centro sportivo di Via Como in via di

completamento, il parco di Via Giulia oltre ai parcheggi, come il Parking

Via Giulia, Parking Via Como e Parking Re di Roma, costruiti dal gruppo

nelle vesti di concessionaria di Roma Capitale, situati in zone centrali e

di pregio della Capitale. Con all’attivo interventi per un totale di circa

4.800 posti auto la società ha in programma la costruzione di altri 22

parcheggi da realizzare per ulteriori 3800 posti auto complessivi.

Con una squadra di 50 dipendenti e 20 collaboratori – nel quartier generale

di Lungotevere San Paolo, sede in stile modernista inaugurata nel 2017,

anch’essa frutto di un intervento di riqualificazione urbana – la CAM,

grazie alla sesta generazione della famiglia, rappresentata da Costanza e

Andrea Marinelli, figli dell’Ing. Angelo, entrambi coinvolti nella gestione

dell’azienda, guarda con ottimismo ad un futuro fatto di crescita e sviluppo

nel rispetto di una consolidata tradizione familiare.

Costituita e controllata dalla Famiglia Marinelli, con una storia che

affonda le radici nel 1860, consolidata in 160 anni di attività nel settore

delle costruzioni e delle infrastrutture, la CAM SpA, che nel 2021 festeggia

il Ventennale, si è affermata in due decenni come primario operatore

immobiliare nel mercato romano anche grazie alla scelta di seguire tutte le

fasi del ciclo con aziende del Gruppo. Se la CAM si occupa dell’acquisizione

e progettazione, la MAC S.r.l. gestisce gli aspetti operativi ed i cantieri

mentre alla Meta Media S.r.l. è affidata la commercializzazione degli

immobili. Mission principale del Gruppo, grazie anche al ruolo di

concessionaria del Comune di Roma, è la riqualificazione urbanistica di

parte di quartieri centrali degradati, realizzando immobili residenziali ed

opere pubbliche. A queste attività si è affiancata nel tempo l’acquisizione,

il recupero e la valorizzazione di aree destinate a parcheggi.