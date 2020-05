(AGENPARL) – RIO DE JANEIRO (BRASIL) lun 11 maggio 2020

Catulo da Paixão Cearense (1866-1946) nos deixou no dia 10 de maio de 1946. Foi poeta, compositor e teatrólogo. Dono de um estilo que misturava o pitoresco regional com floreios poéticos eruditos e vocábulos refinados se autodenominava o “Victor Hugo do sertão”. Foi um sucesso popular e nos salões. “Luar do Sertão” (Não há, ó gente, ó não/ Luar como este do sertão), com João Pernambuco (1883-1947), está presente em rodas de seresta até hoje.

Apesar do nome, Catulo não era cearense, nasceu no Maranhão, mas viveu no Ceará até os 17 anos, quando mudou-se para o Rio de Janeiro. A influência dos cantadores do nordeste marcou a sua obra e, no Rio, foi responsável, junto com João Pernambuco e depois Marcelo Tupinambá (1889-1953), por uma onda regionalista que ganhou o teatro e o carnaval, tornando-se muito popular e com enorme influência no mundo musical a partir de então. O gosto pelo sertanejo produziu a maioria dos conjuntos na década de 1920, entre os mais importantes, os “Oito Batutas”, o “Flor do Tempo” e o “Bando dos Tangarás”. Sua música “Cabocla do Caxangá”, com João Pernambuco, fez tanto sucesso que inspirou Donga (1890-1974) e Pixinguinha (1897-1973) a criarem junto com João Pernambuco o “Grupo do Caxangá”, que mais tarde tornou-se os Oito Batutas.

Com Catulo, o violão ganhou os salões. Quando chegou ao Rio de Janeiro, Catulo era flautista. O violão era um instrumento mal visto pelas famílias respeitáveis, tocado em bailes públicos e bares, instrumento de “capadócios”, malandros e trapaceiros. Quando seu pai descobriu que ele estava tocando o instrumento, deu-lhe uma coça e colocou-o uns tempos na “solitária”, na longínqua Copacabana da época. Logo ele que, anos depois, em 1908, foi o primeiro músico popular a tocar em um recital no erudito Instituto Nacional de Música, pelas mãos do maestro Alberto Nepomuceno (1864-1920). Em 1914, logo depois do sucesso “Cabocla do Caxangá”, foi recebido para um recital no Palácio do Catete, convidado por Nair de Teffé, a caricaturista Rian, esposa do Presidente da República Hermes da Fonseca.

Os versos de Catulo eternizaram as melodias do Choro. O poeta colocou letras nas melodias de Joaquim Callado (1848-1880), Ernesto Nazareth (1863-1934), Anacleto de Medeiros (1866-1907), Irineu de Almeida (1863-1914), João Pernambuco, Chiquinha Gonzaga (1847-1935). “Flor Amorosa” (Flor amorosa, compassiva, sensitiva, vem porque/ É uma rosa orgulhosa, presunçosa, tão vaidosa/ Pois olha a rosa tem prazer em ser beijada, é flor, é flor/ Oh, dei-te um beijo, mas perdoa, foi à toa, meu amor.) de Joaquim Callado, recebeu letra de Catulo depois da sua morte, e só então realmente fez sucesso.

Catulo foi um típico artista popular do seu tempo, atuando em diversas áreas do entretenimento. Poeta, seresteiro, autor de canções populares e escritor de revistas e burletas de costumes apresentadas nos teatros da Praça Tiradentes. Fez sucesso com o teatro musicado. Sua peça “O Marueiro” foi um sucesso no Teatro São José, na Praça Tiradentes. Contava a história de um toucador de viola apaixonado pela filha de um rico fazendeiro. No musical sertanejo tinha de tudo: duelo de cantadores, quermesse, padre festeiro, jagunços; e, nos intervalos de cada ato, Catulo espertamente aproveitava para cantar suas composições que nada tinham a ver com o repertório da peça. Sabia o que agradava o público, conhecia os costumes musicais populares, foi compilador de repertório popular em coletâneas editadas pela Livraria do Povo, a editora mais popular e barata da época, e a primeira a editar sua obra.

Catulo aproveitou todas as oportunidades artísticas que teve na sua época, ficou na memória de um tempo musical pautado pelo lirismo, pela boemia e pelo romantismo exacerbado das serenatas. No final da vida foi incensado como poeta. A intelectualidade da época, no auge do nacionalismo e do movimento folclorista, o via como “o mais brasileiro dos nossos poetas”. Este epíteto aparece numa edição especial da revista “Noite Ilustrada”, por ocasião do seu falecimento, e pode ser conferido no link.