NUTRISCORE, GALLINELLA (M5S): SOSTERREMO I CONSORZI CHE DIRANNO NO

7 luglio – “Non posso che plaudire alla ferma opposizione al Nutriscore affermata dai Consorzi del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano che non autorizzeranno le etichette degli operatori della filiera che inseriranno queste informazioni sul packaging delle due DOP. Come ribadiamo da sempre, a sostegno dell’agroalimentare italiano, l’etichettatura a semaforo si basa su principi di classificazione fuorvianti e ingannevoli per il consumatore e rappresentano pratiche svalorizzanti per le produzioni nazionali di qualità”. Lo dichiara il deputato Filippo Gallinella (M5S), presidente della commissione Agricoltura.

“Il nostro Paese porterà avanti questa battaglia, che riteniamo sacrosanta, contro il Nutriscore e invitiamo gli altri consorzi, come già affermato da Origin Italia, a seguire l’esempio di Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Noi saremo al loro fianco in tutte le sedi istituzionali nazionali e comunitarie” conclude.

