NUOVO VIDEO VARESE: DURO COLPO DELLA POLIZIA DI STATO ALLO SPACCIO DI DROGA NELLA PROVINCIA DI VARESE: 3 ARRESTI E SEQUESTRATI COMPLESSIVAMENTE CIRCA 12 KG DI SOSTANZA STUPEFACENTE

(AGENPARL) – sab 25 luglio 2020 www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/cab77642-ce5a-11ea-aaa1-736d736f6674

COMUNICATO

Duro colpo della Polizia di Stato allo spaccio di droga nella provincia di Varese: 3 arresti e sequestrati complessivamente circa 12 kg di sostanza stupefacente

La Polizia di stato di Varese ha arrestato un 43enne albanese e un 57enne italiano, per la detenzione ai fini di spaccio di un rilevante e diversificato quantitativo di droga, complessivamente di kg 2,331 di cocaina e 325 grammi di marijuana.

Lo stupefacente è stato rinvenuto dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Gallarate all´interno del deposito di un´azienda di Vergiate specializzata nella manutenzione e riparazione di materiale utilizzato, prevalentemente per fini logistici, nel settore aereonautico.

All´interno del deposito, sottoposto a sequestro, ispezionato adeguatamente anche grazie all´ausilio dell´Unità Cinofila della Guardia di Finanza di Malpensa, gli agenti si sono imbattuti in un vero e proprio laboratorio di stoccaggio e lavorazione di droga, rinvenendo anche armi con relative munizioni.

Sul fondo del magazzino, inoltre, è stato rinvenuto altro materiale chiaramente utilizzato per il confezionamento e la lavorazione della sostanza stupefacente, fra cui un martinetto e uno stampo utilizzati per la compressione e la successiva trasformazione in “panetti”, della droga, numerosi rotoli di pellicola trasparente, un bilancino di precisione, numerosi involucri comprensivi di nastro adesivo per l´imballaggio dei panetti di cocaina rinvenuti, un frullatore contenente sostanza da taglio, una piastra elettrica, tutti oggetti sottoposti a sequestro.

All´interno di un vano di un frigorifero per aereo è stata inoltre rinvenuta una pistola semiautomatica calibro 7,65 con relativi munizionamenti; l´arma, ben occultata, è risultata poi essere provento di un furto avvenuto nel 2015 in un´abitazione di Besozzo.

Fra gli oggetti ritrovati, è apparsa anche un´insolita brocca di plastica contenente dello stupefacente tipo cocaina frammentato ed in forma solida, immerso in una sostanza liquida trasparente, elemento investigativo ancora al vaglio degli inquirenti.

I due arrestati, tradotti presso la casa circondariale di Busto Arsizio, a disposizione dell´Autorità Giudiziaria (Procura di Busto Arsizio), dovranno rispondere dei reati di detenzione ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e munizioni e ricettazione.

Un ulteriore risultato conseguito al contrasto dello spaccio di droga è stato portato invece a termine dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate, che nel corso del servizio di controllo del territorio hanno sequestrato 9 kg di cocaina e tratto in arresto un cittadino albanese che, alla guida di un autocarro, stava trasportando otto involucri contenenti cocaina, del peso complessivo lordo di quasi nove chili.

L´autista è stato quindi tratto in arresto e lo stupefacente, verosimilmente destinato ad animare le serate della movida gallaratese, è stato posto sotto sequestro penale, a disposizione della Procura di Busto Arsizio.

Varese, 25 luglio 2020

www.poliziadistato.it