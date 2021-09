(AGENPARL) – Roma, 13 settembre 2021 – L’Australia lancerà presto un pass di frontiera digitale per i viaggiatori in arrivo che acquisirà dettagli come ad esempio lo stato di vaccinazione di un passeggero 72 ore prima dell’imbarco sul volo.

La società di consulenza Accenture è stata incaricata dal governo Morrison di consegnare la Dichiarazione dei passeggeri digitali (DPD), destinata a sostituire il modulo web della Dichiarazione di viaggio australiana per il COVID-19 e la Carta dei passeggeri in arrivo.

Il DPD “raccoglierà, verificherà e condividerà” qualsiasi informazione sullo stato di viaggio, salute e vaccino approvata dal governo australiano con le autorità sanitarie statali e territoriali.

Il test del DPD inizierà prima di essere distribuito ampiamente nei principali aeroporti australiani.

Karen Andrews, ministro degli Interni, ha affermato che tutti gli australiani non vedono l’ora di accogliere i viaggiatori internazionali nel paese.

“Il DPD sosterrà la riapertura sicura dei confini internazionali dell’Australia, fornendo dettagli sulla vaccinazione COVID-19 verificati digitalmente”, ha affermato in un comunicato stampa il 13 settembre.

“Questo ci aiuterà ad accogliere a casa un numero crescente di australiani e ad accogliere i turisti, i viaggiatori, gli studenti internazionali, i lavoratori qualificati e gli amici e le famiglie all’estero che ci sono mancati durante la pandemia”.

Il ministro del Lavoro Stuart Robert, responsabile per i dati e la politica digitale, ha affermato che la tecnologia in DPD potrebbe essere riutilizzata per fornire altri servizi governativi.

“Il programma di digitalizzazione globale potrebbe includere visti, permessi di importazione, carte d’identità del personale, licenze, registrazioni e altri documenti, rendendo i processi precedentemente ingombranti più facili, sicuri e trasparenti”, ha affermato nel comunicato stampa.