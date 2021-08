(AGENPARL) – sab 28 agosto 2021 Nella splendida cornice della Val di Sole annunciata la partnership con MP Filtri Spa

[Image]

NUOVO PARTNER PER FCI E NUOVA CASA PER I NOSTRI AZZURRI

Nella splendida cornice della Val di Sole e dei Campionati del Mondo UCI MTB,

FCI annuncia la partnership con MP Filtri presenta il nuovo pullman Azzurro.

[Instagram](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=8%3d9bAcB%26D%3d7%26I%3d7S5%26J%3d6T9Y4Z%26v%3dCwLqN_usTu_63_svVr_3A_usTu_58xRz.AoNw3hMdE.dJp_JRxS_TgAh6fMfAdGlKnJ_usTu_58_svVr_4AkD_sv6d3bVr_49lL%26e%3dHxKw85.FfO%26lK%3d0W7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Twitter](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=0%3d9fVeB%26H%3dR%26K%3d7WP%26L%3d6XTa4d%26G%3d8d7wEwPBP_uwow_67_DxVv_NC_uwow_5BFTlPFBu.9AJ_uwow_5BbBgAD0l98FvIA%26A%3dpQESfX.0Bw%26EE%3df5Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [YouTube](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=6%3dMd0aP%26F%3d6%26G%3dKU4%26H%3dJV8WHb%26u%3dAANpL_9uSs_J5_rtjt_29_9uSs_I0wPD.SoNAOb8.tIm_KhwP_UwOs89_LQvg_Vfiv8eKtCcEzMmH%26u%3dGuLC72.G4r5avN%26iL%3dPV4&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) [Facebook](https://federazioneciclisticaitalian.musvc2.net/e/t?q=9%3d0aVdC%26C%3dR%26J%3d8RP%26K%3d7STZ5Y%26G%3dDxKBO_vrov_72_DwWq_NB_vrov_67IS1.7w9i3AKo.4AI_vrov_67bAh6D9m48EwDA-W5aTd5TPWDZPf8X%26z%3dIyJ7e2wH96.E1P%26mJ%3dUX8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)

Commezzadura (TN), 28/08/2021 – La Federciclismo è lieta di presentare la nuova partnership con MP Filtri, multinazionale italiana leader nella produzione di filtri ed elementi filtranti, dispositivi di monitoraggio della contaminazione, componenti per la trasmissione di potenza ed accessori per centraline e serbatoi di tutti i sistemi oleodinamici.

«Abbiamo subito capito che la realtà MP Filtri aveva dei valori coerenti con quelli della Federciclismo – le parole del FCI Cordiano Dagnoni – la loro storia parla di passione per il lavoro e per il ciclismo, quindi siamo felici di presentare questa partnership. Ringrazio l’azienda del Presidente Giovanni Pasotto che per prima ha accettato di sostenere l’innovativo progetto legato al bus azzurro che, ci auguriamo, possa andare nel corso degli anni con reciproche soddisfazioni. Inoltre, voglio sottolineare il valore aggiunto che darà il bus azzurro, una “casa itinerante” per i nostri atleti e per il nostro staff, ma anche per i nostri sponsor che, sostenendo la nostra attività, avranno l’opportunità di vivere da vicino l’atmosfera azzurra alle competizioni».

Nata nel 1964 grazie all’intuizione e alla lungimiranza di Bruno Pasotto, nel corso degli anni MP Filtri cresce esponenzialmente sotto la guida della seconda generazione della famiglia, arrivando nel 2007 ad assumere una dimensione multinazionale con ben otto presidi diretti in Germania, Francia, Regno Unito, Canada, USA, Cina, India e Russia e distributori in oltre 100 Paesi.

Da sempre l’azienda s’impegna nella promozione di grandi e piccole realtà sportive. “Passion to perform”, slogan di MP Filtri, ne esprime alla perfezione la ricerca continua dell’eccellenza come valore fondamentale, nonché l’importanza del lavoro di squadra. Anche per questa ragione MP Filtri da anni sostiene lo sport sponsorizzando diverse associazioni italiane e promuovendo iniziative umanitarie e sportive anche a livello internazionale. Ne è un chiaro esempio la partecipazione in Uganda a Inter Campus, che dal 1997 realizza interventi sociali e di cooperazione flessibili in 29 Paesi del mondo, utilizzando il calcio come strumento educativo per restituire il Diritto al Gioco a bambini bisognosi.

Tra le società sportive sostenute da MP Filtri troviamo poi il basket, le bocce (con la celebre A.S.D. Caccialanza) e soprattutto il ciclismo. L’azienda è infatti sponsor di alcune realtà ciclistiche amatoriali come la UC Pessano, con una scuola di ciclismo e promotrice della gara nazionale Pessano-Roncola e la squadra Team MP Filtri. Quest’ultima è affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana ed attiva in varie competizioni dal 2011, famosa nell’ambiente del granfondo italiano grazie ai risultati ottenuti dai suoi giovani atleti.

“La passione per il ciclismo da parte di MP Filtri va di pari passo con l’anima green dell’azienda, che si esprime appieno nella sede di Pessano con Bornago (MI), progettata secondo i più alti standard di ecosostenibilità e rispetto per l’ambiente – dichiara Giovanni Pasotto, Presidente MP Filtri – la sponsorizzazione ufficiale della Federazione Ciclistica Italiana è quindi motivo di particolare orgoglio per noi condividendone totalmente i valori di impegno, sostenibilità, spirito di squadra ed integrità”.

Val di Sole, 28 Agosto 2021

Pietro Illarietti – Press Office FCI

Ufficio Stampa MP FiltriPublifarm

Director: Nicola Pavesi

Client Manager: Beatrice Corti Copywriter: Giulia Grandinetti

Area Comunicazione FCI

🔊 Listen to this