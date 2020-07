NUOVO OSPEDALE DI RIETI. UIL: DOVE E QUANDO DIVENTI LO SLOGAN CITTADINO

(AGENPARL) – sab 11 luglio 2020 “La pandemia sembra aver finalmente fatto capire a tutti che la sanità è un

bene comune. I giorni più tristi dell’emergenza sanitaria, quando il

silenzio irreale della città era rotto soltanto dal passaggio delle

ambulanze, hanno dimostrato quanto siano state erronee le politiche degli

ultimi venti anni basate sulla privatizzazione, sulla riduzione dei posti

letto, sulla chiusura degli ospedali. In quei giorni tutti, anche i più

scettici, hanno maturato l’idea che un modello privato basato sul profitto

è un danno incalcolabile per la società. Più volte, ancor prima del Covid,

abbiamo chiarito qual è il modello che desideriamo per la nostra provincia

e per l’Italia intera: un modello che sia in grado di tutelare tutti i

cittadini e tutte le cittadine, senza distinzione alcuna”. Lo scrive la Uil

di Rieti e della Sabina romana sulla sua pagina Facebook.

“Adesso che l’emergenza è alle spalle, anche se il virus non è sconfitto,

si stanno aprendo nuovi scenari – prosegue la nota – La Regione stanzia

fondi per migliorare gli ospedali della nostra regione. Ci sono anche

risorse per costruirne di nuovi. A Rieti, e non solo, ce ne sarà uno

moderno, antisismico. Ma quanto ci vorrà per vedere realizzata questa

opera? Le risorse economiche già sono state concesse. Ciò che temiamo è che

il nuovo nosocomio si perda nelle lentezze che hanno contraddistinto il

Paese in questi anni, temiamo che il progetto resti chiuso nei faldoni e

negli archivi delle amministrazioni e nelle stanze ministeriali. Questo

scenario non possiamo permettercelo. Chiediamo quindi alla politica impegni

precisi e termini certi che possiamo riassumere in due parole: dove e

quando“.

“Dove e quando – si legge nel post – potrebbe diventare lo slogan della

città e dell’intera provincia. Noi della Uil riteniamo sia necessario un

piano strategico e scadenzato, che indichi fase dopo fase la progettazione,

i tempi di realizzazione del nuovo ospedale. Ad oggi sono passati 271

giorni dall’approvazione della delibera regionale di ratifica dell’Accordo

di programma col ministero della salute che ha stanziato 76,5milioni di

euro. Siamo in attesa di ricevere il via libera dal ministero per poi

passare alla fase attuativa. Ma bisogna accelerare, perché il nostro è un

territorio sismico e perché il De Lellis resta l’unica struttura sanitaria

della città”.

“Se è vero che dopo il Covid nulla sarà più come prima – conclude il

sindacato reatino – questo è il momento di dimostrarlo. Per la

realizzazione del nuovo ospedale la Uil pensa a un modello come quello che

ha permesso di ricostruire in poco tempo il ponte di Genova, con un

commissario ad acta che si assuma responsabilità e lavori con decisione per

dotare la città di una nuova struttura sanitaria efficiente e moderna”.

