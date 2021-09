(AGENPARL) – mer 22 settembre 2021 Comune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 22 settembre 2021

comunicato stampa

Nuovo manto stradale su via delle Piante e via Trieste: da lunedì prossimo le limitazioni alla circolazione per consentire il risanamento previsto dal piano di manutenzione delle strade

Per consentire i lavori di manutenzione e la posa del nuovo manto stradale su via Trieste e via delle Pinete – a partire dal lunedì 27 settembre e fino a venerdì 1° ottobre – verrà temporaneamente modificata la circolazione stradale. La cantierizzazione indicata dal piano di manutenzione delle strade prevede per le vie in questione la percorrenza a senso unico alternato di circolazione e, in alcuni casi, la restrizione della carreggiata. Solo all’occorrenza – limitatamente al tempo per eseguire alcune operazioni più importanti – potrebbe essere necessaria la chiusura del traffico per periodi comunque limitati. La circolazione comunque sarà sempre ripristinata nelle ore notturne.

I lavori e le limitazioni alla circolazione inizieranno da Via Trieste, interessata alla manutenzione a partire da lunedì 27, fino al mercoledì 29. Dal giorno successivo il cantiere stradale si sposterà su via delle Piante dove – fino a tutto il venerdì 1° ottobre – si applicheranno le medesime modalità di cantiere.

🔊 Listen to this