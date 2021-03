+++NUOVO LINK+++ CONFERENZA STAMPA IN STREAMING – REGIONE LOMBARDIA: ZONA ROSSA PER INCAPACITà (ACLI – ARCI + CGIL – M5S – PD – I SENTINELLI – FORUM PER IL DIRITTO ALLA SALUTE LOMBARDIA – SINISTRA ITALIANA – AZIONE – + EUROPA – ARTICOLO 1)

(AGENPARL) – mar 16 marzo 2021 +++Nuovo link+++ Conferenza stampa in streaming – Regione Lombardia: zona rossa per incapacità

Conferenza stampa – Martedì 16 marzo ore 11,00

Regione Lombardia: zona rossa per incapacità

Tra le prime aree del mondo per casi e decessi ogni 100.000 abitanti e al penultimo posto tra le Regioni italiane per somministrazione delle prime dosi di vaccino ogni 100.000 abitanti: questa la fotografia della Lombardia oggi.

Il tampone della Giunta lombarda è sempre positivo per incapacità. Dall'”errore” di calcolo che ha spedito la Lombardia in zona arancione, alla proposta di distribuire i vaccini in base al PIL del nuovo Assessore regionale Letizia Moratti, all’intesa con le sole associazioni datoriali di Confindustria e Confapi per la somministrazione del vaccino anti Covid nelle aziende fino al baco scoperto da Radio Popolare nel sistema informatico che consentiva a chiunque di prenotare un appuntamento per la somministrazione del vaccino.

Non solo il basso numero di vaccinazioni allontana i cittadini lombardi dalla sicurezza e dal ritorno alla normalità ma la disorganizzazione della Giunta, le iniziative propagandistiche con cui cerca di coprirla, la mancanza di indirizzo della sanità privata impedisce di proteggere subito le categorie più esposte e più fragili e crea diseguaglianze nell’accesso ad un diritto di tutti.

Intendiamo da oggi lavorare insieme per informare tutti i cittadini della gravissima situazione sanitaria che c’è in Lombardia, a dispetto delle roboanti dichiarazioni dell’assessore Moratti. Chiediamo al governo di esercitare tutti i poteri di indirizzo e se necessario quelli sostitutivi, per imporre il rispetto del piano vaccinale nazionale.

