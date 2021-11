(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Nuovo bando contributo affitti, domande online oppure ai Caf da lunedì 8 novembre a martedì 30 novembre

Assessore Tosetto: “Il Comune cofinanzia lo stanziamento regionale con la cifra record di 400 mila euro”

E’ stato pubblicato sul sito del Comune il bando per il sostegno al pagamento dell’affitto per le spese sostenute nel 2020.

Per partecipare al bando si deve presentare domanda online oppure a un Caf convenzionato con il Comune di Vicenza da lunedì 8 novembre a martedì 30 novembre.

Tra i requisiti per accedere al contributo vi sono la residenza a Vicenza e un Isee non superiore a 20 mila euro; non si deve inoltre abitare in alloggi erp.

Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (Fsa) deriva da un finanziamento dello Stato, ripartito dalla Regione del Veneto, a cui il Comune di Vicenza copartecipa con fondi propri che quest’anno raggiungono una cifra record.

“Cofinanziamo questo bando regionale che discende da un contributo statale con uno stanziamento pari a 400 mila euro – dichiara l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – perché riteniamo che tra i maggiori problemi del post pandemia vi sia proprio la difficoltà per tanti cittadini di pagare gli affitti. Basti pensare che l’anno scorso sono state un migliaio le famiglie che ci ha chiesto un aiuto per pagare l’affitto, di cui solo il 10% già conosciuto dai servizi sociali. I 400 mila euro che stanziamo derivano dai fondi Covid destinati nel 2021 dallo Stato anche per contributi utenze e affitti. Con una cifra così importante contiamo peraltro di ottenere il premio del 10% delle somme a disposizione assegnato dalla Regione ai Comuni che partecipano alla spesa. Si tratta di una cifra record, anche rispetto ai 150 mila euro che abbiamo destinato a questo scopo nel 2019 e nel 2020”.

I Caf convenzionati con il Comune di Vicenza per la raccolta delle domande sono Acli via Fermi 203, Cgil Nord Est via Maganza 92, Cia viale dell’Oreficeria 36, Cisl via Carducci 33, Confartigianato via Fermi 134, Caf Servizi di base via Zaguri 65, Ugl servizi piazza Castello 20, Uil via Quasimodo 47, Unsic viale Milano 55, Unsic – Cub Vicenza via Napoli 62.

In alternativa le domande posso essere presentate autonomamente seguendo la procedura online indicata alla pagina web https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa21/index.html

Il bando contenente tutti i requisiti richiesti è pubblicato al link https://www.comune.vicenza.it/albo3/altri.php/299442

