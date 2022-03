(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 25 marzo 2022

Nuovo bando contributi per le attività culturali e di spettacolo

Lunedì 28 marzo alle ore 10 nella sala al primo piano della Mediateca del Mediterraneo, l’assessora comunale della Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau e la presidente della Commissione cultura del Consiglio comunale Enrica Anedda Endrich illustreranno alla stampa il nuovo bando 2022 per l’erogazione di contributi destinati alle attività culturali e di spettacolo.

La conferenza stampa sarà l’occasione per presentare le importanti novità introdotte quest’anno con l’obiettivo di semplificare l’iter burocratico delle richieste, valorizzare il lavoro delle professionalità attive in città e snellire i tempi di erogazione dei contributi.

Vi preghiamo vivamente di voler intervenire