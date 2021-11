(AGENPARL) – Roma, 16 novembre 2021 – Baku riporta due feriti dal suo fianco, Yerevan afferma che ci sono morti tra il personale militare armeno.

La situazione al confine tra Armenia e Azerbaigian si è nuovamente aggravata: martedì le parti hanno iniziato battaglie locali al confine. Baku riporta due feriti dalla sua parte, Yerevan afferma che ci sono morti tra il personale militare armeno. Entrambe le parti si accusano a vicenda di provocazioni e di scatenare il conflitto.

TASS ha raccolto la cosa principale sulla situazione al confine armeno-azero.

Rinnovo del conflitto

Le prime segnalazioni di una nuova riacutizzazione sono pervenute il 13 novembre. In primo luogo, Baku ha riferito di una granata lanciata verso un checkpoint azero vicino a Shushi. Quindi l’Azerbaigian ha annunciato il bombardamento da parte delle forze armate armene di posizioni nella regione di Kelbajar al confine, che è passata sotto il suo controllo nel 2020. Poi la parte armena ha annunciato un fuoco aperto sulle sue posizioni in direzione della regione di Gegharkunik, che è stato “soppresso da azioni di rappresaglia”.

Il giorno dopo, sempre dall’Azerbaigian, è stato riferito che le posizioni dell’esercito della repubblica sono state sottoposte a bombardamenti intensi “da fucili di precisione, lanciagranate e varie armi leggere”. Allo stesso tempo, la responsabilità è stata assegnata a “gruppi armati armeni illegali”. In Armenia, la sparatoria è stata spiegata dal tentativo dell’Azerbaigian di lanciare un’offensiva al confine, che è stata soppressa.

Baku ha notato la “concentrazione di personale e attrezzature delle forze armate armene” al confine, ma dalla parte di Yerevan si sono affrettati a confutare queste affermazioni. Allo stesso tempo, la parte armena ha specificato che le forze azere sono entrate nel territorio dell’Armenia e che quattro roccaforti dell’esercito della repubblica erano circondate da loro.

Dopo i negoziati, secondo il rapporto del Consiglio di sicurezza armeno, le forze azere hanno lasciato il territorio armeno, ma poiché le forze armate armene hanno lasciato le loro posizioni, le azioni del personale militare sono ora controllate dalla Procura generale del paese. Il ministero degli Esteri azero ha sottolineato che le forze della repubblica stavano svolgendo compiti ufficiali sul loro territorio e il loro movimento era solo una risposta alla concentrazione delle forze armene nella direzione di Lachin e ai bombardamenti nella regione di Kelbajar.

L’intensità aumenta

Martedì, Baku ha nuovamente riferito che le forze armene stavano bombardando le sue posizioni in più punti contemporaneamente. In particolare, sono stati attaccati i posti di frontiera, a seguito dei quali sono rimasti feriti due militari. In risposta, sarebbe stata effettuata una “operazione urgente”, a seguito della quale l’esercito armeno sarebbe stato arrestato e disarmato. Tuttavia, i bombardamenti continuarono con l’uso dell’artiglieria.

In risposta, Yerevan ha annunciato una provocazione azera. Lì, Baku è stato anche accusato di utilizzare non solo l’artiglieria, ma anche veicoli corazzati, che sarebbero stati persi a causa delle azioni di rappresaglia dell’esercito armeno. L’Armenia ha riferito della continuazione dei combattimenti locali al confine, a seguito dei quali almeno quattro persone sono rimaste ferite. Inoltre, Yerevan riferisce dei morti e della perdita di altri due posti dell’esercito della roccaforte. Secondo il dipartimento militare del paese, sono stati catturati 12 militari armeni.

Attività di Yerevan

Lunedì, il primo ministro armeno Nikol Pashinyan in una riunione del Consiglio di sicurezza ha caratterizzato le azioni dell’Azerbaigian come un’invasione e ha avviato le dimissioni del ministro della Difesa Arshak Karapetyan a questo proposito. Al suo posto è stato nominato il vice primo ministro Suren Papikyan, a capo del partito “Contratto civile” di Pashinyan.

A seguito della riunione, il Consiglio di sicurezza armeno ha invitato a prestare attenzione alla situazione in Russia, alla CSTO e alla comunità internazionale. Una dichiarazione simile è stata rilasciata il giorno dopo dal ministero degli Esteri della repubblica.https://moevideo.biz/native?id=mv-content-roll-2212&slot=content&api=2.0&ref=tass.ru

Secondo il Consiglio di sicurezza armeno, Yerevan sta anche inviando a Mosca un appello con una richiesta di protezione e assistenza militare ai sensi del Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza del 1997. Tuttavia, come ha precisato l’ambasciatore del Paese presso la Federazione Russa Vardan Toganyan, la richiesta non è stata ancora presentata per iscritto.

Toganyan ha indicato che Russia e Armenia stanno tenendo consultazioni sulla situazione attraverso i canali diplomatici e militari. In precedenza a Yerevan, è stato riferito dell’incontro del segretario del Consiglio di sicurezza dell’Armenia Armen Grigoryan con l’ambasciatore della Federazione Russa nella repubblica Sergey Kopyrkin. Tuttavia, secondo la parte armena, l’argomento della conversazione era l’importanza della demarcazione e delimitazione del confine con l’Azerbaigian, nonché l’accelerazione dello scambio di prigionieri.

Risposta internazionale

Il Gruppo OSCE di Minsk ha invitato le parti a ridurre le tensioni nella regione ea rispettare gli impegni presi un anno fa. L’aggravamento è stato oggetto del colloquio tra i presidenti della Federazione Russa e della Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron: la Russia, come ha assicurato Putin, aiuterebbe a stabilizzare la situazione.

L’Armenia, tuttavia, ha invitato l’UE ad abbandonare i doppi standard. Il ministro degli Esteri del paese, Ararat Mirzoyan, nei colloqui con i ministri degli esteri dei paesi dell’UE, ha sottolineato che il suo paese “sta prendendo provvedimenti per stabilire la pace e l’Azerbaigian continua a intensificarsi”. Ha osservato che a Yerevan l’impulso alla pace di tutte le parti può essere percepito come “indifferenza” e ha chiesto di abbandonare i “doppi standard” nel valutare la situazione.