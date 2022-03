(AGENPARL) – mer 09 febbraio 2022 09 febbraio 2022

Il presidente del Consiglio comunale di Cagliari Edoardo Tocco e l’assessora all’Istruzione Rita Dedola: “Importante opportunità per i nostri giovani”.

Nuovi percorsi di formazione terziaria non universitaria della Regione Sardegna

“Si tratta di una importante opportunità per i nostri giovani perché attraverso questi percorsi formativi, nel recente passato, sono state create professionalità che poi hanno avuto modo di trovare una adeguata collocazione nel mondo del lavoro”.

Questo il pensiero del Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, Edoardo Tocco, sui percorsi ITS attivati dalla Regione Sardegna che è stato sostenuto anche dall’Assessora all’Istruzione dell’Amministrazione comunale, Rita Dedola. “Un progetto che condividiamo in pieno perché da ai ragazzi la possibilità di acquisire una formazione, soprattutto tecnica, che gli sarà utile in futuro”.

In pratica, percorsi di formazione terziaria, non universitaria, che rispondono alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche. Una serie di attività professionalizzanti che si snoderanno attraverso sei aree tecnologiche come: Efficienza energetica, Mobilità sostenibile, Nuove tecnologie della vitta, Nuove tecnologie per il Made in Italy (Sistema agro-alimentare, Sistema casa, Sistema meccanica, Sistema moda, Servizi alle imprese), Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo, Tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

In Sardegna sono attualmente operative (sulle 117 nazionali) cinque Fondazioni ITS nelle aree tecnologiche “Efficienza energetica” (Macomer), “Mobilità sostenibile” (Cagliari), “Nuove tecnologie per il Made in Italy Ambito Sistema agroalimentare” (Alghero-Sassari), “Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali-Turismo” (Olbia), Tecnologie della informazione e della comunicazione (Tortolì).

L’elenco che segue (link più sotto), illustra le figure professionali ministeriali dei percorsi ITS con riferimento alle aree tecnologiche e agli ambiti per i quali in Sardegna opera una fondazione ITS. Riporta, inoltre, i percorsi ITS che sono programmati per il 2022 (anno scolastico 2021-2023/2024) dalle fondazioni ITS della Sardegna nelle relative aree tecnologiche e ambiti.

