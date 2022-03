(AGENPARL) – mar 22 marzo 2022 > Nota per la Diffusione

> Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale

> Nuove opportunità dalla SIOI

> Formarsi per diventare Funzionario Internazionale

> Online il bando SIOI delle Borse di studio per partecipare alla 40a edizionedel Master Universitario per le Funzioni Internazionali e per la Cooperazione allo Sviluppo che si svolgerà in modalità blended dal 9 maggio al 18 novembre 2022.

> Il Master organizzato dalla SIOI, in collaborazione con Unitelma Sapienza, ha l’obiettivo di promuovere la formazione di esperti nella cooperazione internazionale con specifiche competenze nelle relazioni internazionali, nella progettazione di interventi di cooperazione e nella gestione del rischio e nel monitoraggio elettorale.

> Per il Bando ela Domanda di partecipazione, visita la pagina del Master nella sezione “BORSE DI STUDIO”:

> [clicca qui](https://www.sioi.org/master_corsi/master-funzioni-internazionali-cooperazione-allo-sviluppo/)

> Il percorso didattico del Master si articola nei seguenti moduli: Diritto e Organizzazione Internazionale; Tutela dei Diritti Umani e Diritto Internazionale Umanitario; Gender, Trade and Emergencies (in lingua inglese); Geopolitica e aree di crisi.

> Completano il programma i seminari specialistici di carattere multidisciplinare: Progettazione di interventi di cooperazione internazionale; Le missioni internazionali di osservazione elettorale; Fund Raising; Digital Diplomacy; Risk Management: lavorare in Paesi a rischio; il sistema italiano della cooperazione internazionale; Diplomazia Interculturale; La Leadership; La negoziazione; Il Public Speaking.

> In evidenza – Gli iscritti al Master parteciperanno alla 3a edizione della Spring School Ambiente e Diritti Globali: “Crisi delle Risorse, Conflitti e Disastri Ambientali”, organizzata in collaborazione con Greenpeace Italia, che si svolgerà in modalità web live dal 9 al 13 maggio 2022.

> [www.sioi.org](https://www.sioi.org/)