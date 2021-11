(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 Nuove 3 delibere di sospensione già applicate da oggi per 1 ostetrica e 2 tecnici

L’attuale totale è di 173 operatori sospesi. Le revoche sono 66

Scritto da Paola Baroni, venerdì 12 novembre 2021

Si sono aggiunte ieri ulteriori tre delibere di sospensione per inadempimento dell’obbligo vaccinale alle 20 già deliberate nel corso della giornata. Le tre sospensioni riguardano 1 ostetrica, 1 tecnico della prevenzione, 1 tecnico sanitario di laboratorio, tutti professionisti dipendenti dell’Azienda sanitaria per i quali i provvedimenti sono entrati in vigore già da oggi. Ai tre ulteriori provvedimenti, ieri si sono aggiunte anche 2 ulteriori revoche che portano a 66 a oggi il numero di atti di revoca. Su un complessivo quindi di 239 atti di sospensione, l’attuale totale di operatori effettivamente sospesi è di 173.

Il provvedimento di sospensione scatta all’avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro dell’atto di accertamento del mancato rispetto dell’obbligo. I nuovi atti di accertamento di inadempimento vaccinale sono stati formalizzati all’Azienda dal Dipartimento di prevenzione.

Lo stesso atto di accertamento è stato inoltre inviato all’ordine professionale di competenza per gli adempimenti di legge.

Paola Baroni

Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze

www.uslcentro.toscana.it

🔊 Listen to this