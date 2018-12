Nuova Zelanda: Esportatore di vino di Auckland condannato per false esportazioni di vino

(AGENPARL) – Wellington, 18 dicembre 2018 –

Il ministero per le industrie primarie ha perseguito un esportatore di vino di Auckland per aver deliberatamente procurato documentazione ingannevole e falsa sulle esportazioni di vino relative al vino destinato all’Irlanda.

Joyce Austin, l’unica direttrice di un’azienda vinicola esportatrice, la New Zealand Boutique Wines, è stata condannata oggi nel tribunale distrettuale di Auckland dopo essersi dichiarata colpevole di una carica di rappresentante ai sensi della legge sul vino.

È stata condannata e multata per $ 6.000 per il reato che si è verificato tra marzo 2013 e maggio 2014.

Austin è stato contratto come esportatore di vino per diverse piccole cantine implicate nel suo reato. Ha ottenuto dalle aziende vinicole false domande di esportazione di vino per quanto riguarda 45,5 casi di vino da utilizzare come campioni negli eventi di vendita in Irlanda.

Austin aveva affermato che il processo di certificazione era complesso e richiedeva troppo tempo e questo è il motivo per cui consigliava ai suoi clienti di registrare i campioni di vino come vino che era già stato certificato per l’esportazione. MPI è sicuro che il processo di certificazione sia adatto allo scopo e respinge le affermazioni di Austin.

Il responsabile delle indagini di conformità del ministero per le industrie primarie (MPI) Gary Orr dice che Austin sapeva che stava infrangendo la legge e mentre il volume del vino non era grande, il reato è significativo.

“Ogni esportatore di vino ha il dovere di garantire che le sue operazioni non contravvengano a eventuali requisiti pertinenti della legge sul vino”, afferma Orr.

“Esse devono esportare soltanto vino che rispetti le norme e le specifiche corrette e i requisiti di accesso al mercato oltremare, compresi solo i vini esportatori conformi ai requisiti di ammissibilità all’esportazione.

“È importante notare che il piccolo volume di vino coinvolto non comporta alcun rischio per la salute o la sicurezza alimentare e le accuse non riguardano l’integrità del vino.

“Le aziende coinvolte hanno ricevuto avvertimenti formali da MPI poiché è stato stabilito che, fino a quel momento, erano stati conformi e stavano agendo in base ai consigli professionali di Joyce Austin che li ha ingannati sulla legalità di ciò che stava chiedendo loro di fare”.

“La quinta cantina non è stata avvertita, ma per motivi legali MPI non è in grado di commentare ulteriormente in questo momento.”