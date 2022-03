(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Nuova viabilità all’Isola delle Vignole, il Consiglio dà il via libera al progetto di fattibilità tecnico economica

Nella seduta odierna il Consiglio comunale ha dato il via libera all’unanimità al progetto di fattibilità tecnico economica della nuova viabilità all’isola delle Vignole, alla relativa variante urbanistica e alla conseguente procedura di esproprio così come concordato con la cittadinanza.

L’intervento interessa un tratto di nuova viabilità pedonale nella parte nord dell’isola e mette in comunicazione la viabilità esistente, collegata alla fermata del trasporto pubblico, con il nucleo abitato più interno e la vicina chiavica. Dopo un lungo periodo di confronto con i residenti e i vari comitati di cittadini si è arrivati alla condivisione di un progetto che, garantendo la conservazione del carattere rurale dell’isola ed utilizzando soluzioni tecniche e materiali contestualizzati, porterà alla realizzazione di un collegamento che abbia le caratteristiche del percorso pubblico.

Questo avrà lo scopo di collegare il maggior numero di abitazioni e nuclei dell’isola e di diventare la prosecuzione naturale dell’intervento realizzato da poco nell’altra parte dell’isola. Si è optato quindi per l’individuazione dei percorsi già in uso alla popolazione residente trasformandoli, per quanto possibile, in una viabilità dotata di illuminazione pubblica e di un fondo ciclabile.

Nello specifico il provvedimento approva il progetto di fattibilità tecnico economica per complessivi 300mila euro, la variante urbanistica relativa al nuovo percorso ciclopedonale e pone le basi amministrative per procedere con l’acquisizione delle porzioni di terreno necessarie a realizzare l’opera in totale accordo con la cittadinanza. Il passaggio in Consiglio comunale consentirà di avviare la progettazione definitiva, necessaria per acquisire i pareri e le verifiche ambientali richieste, e la fase di acquisizione delle aree.

Contestualmente l’assemblea ha anche approvato all’unanimità una mozione con cui si impegnano il sindaco e la Giunta ad attivarsi al fine di verificare e sollecitare la possibilità di portare sull’isola delle Vignole il collegamento in fibra ottica del tipo FTTH in tempi rapidi; a verificare la possibilità, interessando la partecipata VERITAS S.p.A., di una maggior frequenza dell’asporto rifiuti dall’isola; a verificare la possibilità di collocare telecamere o altro mezzo idoneo di vigilanza nell’area attualmente destinata alla raccolta dei rifiuti.

Venezia, 3 marzo 2022

