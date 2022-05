(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 NUOVA LUCE PER IL CASTELLO ESTENSE, L’ACCENSIONE SULLE NOTE DI BRUCE SPRINGSTEEN: 101 PROIETTORI LED ‘MANDANO IN PENSIONE’ I 13 VECCHI FARI. IL SINDACO: “MUSICA ACCOMPAGNA LA RINASCITA”

Ferrara, 26 mag – È sulle note Jungleland – celebre brano di Bruce Springsteen – e con il celebre assolo di sax di Clarence Clemons,

interpretato dal sassofono di Andrea Poltronieri, che questa sera il Castello ha inaugurato il suo nuovo impianto di illuminazione: 101 proiettori Led, al posto dei tradizionali 13 fari che ne illuminavano torri e facciata. A premere l’interruttore della prima accensione è stato il sindaco Alan Fabbri, poco prima che ‘Sax Poltronieri’ intonasse il repertorio scelto apposta per l’occasione, culminato, appunto, col noto pezzo del Boss, atteso in concerto proprio a Ferrara il 18 maggio 2023, come ufficializzato martedì. Poltronieri – suonando dalla suggestiva location del ponte di via Coperta – ha proposto anche ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla e alcuni brani di Ennio Morricone. “La musica accompagna la rinascita. E questo evento in musica, che richiama il grande annuncio del Boss a Ferrara, celebra la nuova e scenografica illuminazione che restituisce, nella pienezza, la bellezza del monumento-simbolo della nostra città – ha detto il sindaco Fabbri – . È questo un nuovo e importante tassello che si aggiunge alla riqualificazione complessiva dell’area: abbiamo iniziato dal progetto di recupero e miglioramento della vicina piazza Repubblica, quindi la pulitura e ristrutturazione della statua del Savonarola (con fondi Art Bonus e donazione di Artibano Sivieri, che ringrazio), la nuova pavimentazione di largo Castello e, ora, anche quella di piazza Savonarola, che a breve sarà conclusa”.

Il Comune di Ferrara è promotore e finanziatore dell’intervento di riqualificazione degli impianti luce, realizzato da Hera Luce, nel contesto del contratto di efficientamento energetico da circa 70 milioni di euro per 19 anni. La Soprintendenza ha convalidato la tonalità del colore e l’intensità delle nuove luci (3mila gradi Kelvin con intensità al 70 per cento), nel rispetto della storicità del luogo e del monumento.

