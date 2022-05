(AGENPARL) – dom 22 maggio 2022 Nuova immersione dei gondolieri sub: 900 chilogrammi di rifiuti recuperati nei canali di Venezia

Un ventilatore, un carretto per il trasporto delle valigie, un estintore, tubi, vetri, copertoni e migliaia di bottiglie per un totale di 900 chilogrammi di materiale. Questo il “bottino” recuperato grazie all’immersione di oggi, domenica 22 maggio, dei gondolieri sub, dell’associazione di categoria Gondolieri di Venezia. Si tratta dei gondolieri che, con il sostegno dell’Amministrazione comunale, hanno rinnovato questa mattina il loro impegno per ripulire i canali di Venezia.

Dopo il successo degli interventi precedenti, che hanno consentito il recupero di varie tonnellate di rifiuti che giacevano da tempo sui fondali dei canali e rii veneziani, i dieci volontari, tra sub e aiutanti, si sono immersi questa mattina, dalle 8 alle 14 circa, nel Canale de la Misericordia.

Soddisfazione per il lavoro svolto è stata espressa da Stefano Vio, ideatore del progetto, che ha voluto ringraziare l’Amministrazione comunale e gli sponsor che sostengono l’iniziativa, ma anche la Polizia locale e gli operatori Veritas per la collaborazione ricevuta.

La prossima sarà un’immersione dimostrativa, e si terrà sabato 4 giugno, durante il Salone Nautico, con il palombaro d’epoca e due sommozzatori con attrezzatura moderna.

[Guarda le foto](http://v41.it/L11uy)

Venezia, 22 maggio 2022

