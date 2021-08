(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Nuova biblioteca Bertoliana, un team di esperti di Cassa depositi e prestiti gratis a fianco del Comune

Per recuperare finanziamenti e gestire tutte le fasi dell’intervento

Un team di esperti di ambito finanziario e tecnico sarà a fianco del Comune a costo zero nell’operazione di realizzazione della nuova biblioteca Bertoliana all’ex tribunale a Santa Corona.

La giunta comunale, infatti, oggi ha dato il via libera alla sottoscrizione del protocollo d’intesa con Cassa depositi e prestiti per l’avvio di attività di supporto e collaborazione di quest’ultima alla realizzazione di investimenti del Comune di Vicenza del valore di almeno 5 milioni di euro. Il primo intervento ad usufruire della collaborazione sarà, appunto, la nuova biblioteca Bertoliana.

“Senza oneri per il Comune – ha spiegato l’assessore al bilancio Marco Zocca – da questa collaborazione contiamo di portare a casa grandi vantaggi. Da un lato, infatti, Cassa depositi e prestiti ci metterà a disposizione gratuitamente specialisti di alto livello che affiancheranno la nostra dirigenza nelle attività finanziarie e tecniche necessarie alla realizzazione dell’opera, tra cui la predisposizione del piano finanziario, la preparazione e gestione della gara, la redazione dei contratti, il monitoraggio della spesa e i controlli sull’esecuzione dei lavori. Dall’altro, potremo accedere ai finanziamenti a fondo perduto messi a disposizione dalla Bei, la banca europea degli investimenti con cui cdp è convenzionata, oppure a vantaggiosi partenariati pubblico-privati”.

