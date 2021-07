(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 03 luglio 2021

Nuova Allerta per ondate di calore prevista per domenica 4 luglio 2021

Il Ministero della Salute ha diramato, per la giornata di domani, domenica 4 luglio 2021, un Avviso di Allerta per le ondate di calore che interesseranno anche Cagliari.

Il codice di allerta è di livello 1 ed è caratterizzato dal colore giallo, con temperature che si attesteranno tra i 23 °C e i 36 °C.

