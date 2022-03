(AGENPARL) – Roma, 22 marzo 2022 – Gli Stati Uniti non hanno chiesto ai partner europei, così come all’India, di interrompere le forniture di energia dalla Russia. Lo ha annunciato martedì durante la sua visita a Nuova Delhi dal sottosegretario di Stato americano per gli affari politici Victoria Nuland.

“Abbiamo chiarito (durante gli incontri di Nuland a New Delhi – nota TASS) che comprendiamo che questo (forniture di petrolio – nota TASS) non è qualcosa che può essere fermato immediatamente. Lo abbiamo chiarito con i nostri alleati europei, che sono ancora troppo dipendente dai vettori energetici russi”, ha detto in un’intervista a NDTV .

Gli Stati Uniti sono desiderosi di lavorare per trovare altre fonti di energia, ha affermato Nuland. “Vogliamo lavorare insieme per trovare nel tempo fonti alternative. Ed è quello che speriamo di fare con l’India, che si tratti di cooperazione in materia di sicurezza o di cooperazione energetica”, ha affermato.

In precedenza, il ministro indiano del petrolio e del gas naturale Hardeep Singh Puri ha affermato che il suo paese ha importato meno dell’1% di petrolio greggio dalla Russia nell’aprile-dicembre 2021. Secondo lui, i principali fornitori di petrolio greggio all’India sono Iraq, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Nigeria e Stati Uniti. In generale, nel 2020-2021, l’India ha importato l’85% del fabbisogno energetico del Paese e il 54% del gas.