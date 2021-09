(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 NUCLEARE, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): NON SI ESCLUDA A PRIORI POSIZIONE CINGOLANI

“Non vorrei dire un’ovvietà, ma naturalmente sono favorevole a tutte le proposte che portano benefici all’Italia, alla nostra economia e alla salute degli italiani e dell’ambiente in generale. Pertanto, non credo che la posizione di Cingolani sia da demonizzare o da escludere a priori. Soprattutto se si considera che a soli 125 km da Trieste sorge la centrale di Krsko, in Slovenia, e si discute già della costruzione di un secondo reattore da qui a breve. Ritengo un errore un approccio di chiusura totale e assoluta sul tema: se tra 10-15 anni effettivamente risulterà che i reattori di ultima generazione sono sicuri e puliti, si potrà ancora convivere con “no” preconcetti come quello referendario italiano? Non ne sarei così sicuro, ma è già un bene cominciare a parlarne”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN

