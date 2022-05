(AGENPARL) – gio 12 maggio 2022 NUCARA: BARELLI (FI), SCOMPARE INNAMORATO DELLA POLITICA VERA

“Apprendo con profonda tristezza della scomparsa di Francesco Nucara, il segretario del Partito Repubblicano Italiano che rafforzò l’alleanza del suo partito con l’allora Casa delle Libertà del presidente Silvio Berlusconi. Proprio sabato scorso, ho avuto il piacere e l’onore di intervenire al cinquantesimo congresso nazionale del PRI, ai cui vertici e militanti esprimo le piu’ sentite condoglianze, a nome mio e del Gruppo di Forza Italia alla Camera. Un uomo delle istituzioni, che ha dato un contributo importante soprattutto in passaggi decisivi della storia politica di questo Paese. Un innamorato della politica vera, quella costruita sul territorio e per il territorio. Ci uniamo all’immenso dolore della famiglia e delle persone a lui care, alle quali ci lega il ricordo e la grande eredità che ci ha lasciato ”. Così, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Sito del Gruppo Forza Italia Camera

https://www.gruppoforzaitalia-berlusconipresidente.it/

🔊 Listen to this