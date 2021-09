(AGENPARL) – gio 09 settembre 2021 Con preghiera di pubblicazione, auguriamo

Buon lavoro e buona giornata

Staff Comunicazione

Di Maio a Melito il 12 settembre, Micillo (M5S) “Con Dominique Pellecchia creeremo una nuova Melito”

Il 12 settembre alle 13:00 presso “il Vinaio” in via Roma 371 a Melito di Napoli sarà presentata la lista del MoVimento 5 Stelle.

Per l’occasione saranno presenti il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il deputato Salvatore Micillo e la candidata Sindaco Dominique Pellecchia.

Sarà la giusta occasione per conoscere i candidati del Movimento 5 Stelle di Melito e per parlare del futuro della città.

«Come a Giugliano in Campania e in altre città, sui risultati ottenuti con il governo Conte 2, anche a Melito continua l’esperienza dell’alleanza con il Pd e liste civiche. Essa si basa su un solido programma elettorale e una visione comune di città: nuova, innovativa e capace di offrire servizi ai cittadini. Il MoVimento 5 Stelle sostiene con lealtà la Candidata Sindaco Dominique Pellecchia e siamo certi che insieme creeremo “una nuova Melito”». Così il deputato del MoVimento 5 Stelle Salvatore Micillo.

🔊 Listen to this