CONTROLLI AL BRENNERO DA PARTE DEGLI UOMINI DEL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA

DUE ARRESTATI IN ESECUZIONE DI ORDINANZE

DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE

Negli ultimi giorni, due ricercati sono caduti nelle maglie dei controlli al Brennero svolti dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, intensificati sulla strada ed in Stazione anche al fine di verificare il rispetto della normativa antipandemica.

Il primo è stato un cittadino italiano di 46 anni, abitante in Austria e destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma per i reati di truffa e associazione a delinquere.

Notificatogli il provvedimento e tratta quindi in arresto, la persona è stata associata presso la Casa Circondariale di Bolzano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Nella mattinata odierna, invece, presso la Stazione Ferroviaria, gli Agenti, a bordo del treno Eurocity 81 proveniente da Monaco e diretto a Bologna Centrale, hanno rintracciato tra i passeggeri un cittadino camerunense di 52 anni, residente in Italia ed in possesso di regolare permesso di soggiorno.

Il centrafricano risultava da ricercare, in quanto colpito da un provvedimento restrittivo ed in particolare da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2018 dal G.I.P. del Tribunale di Perugia nei confronti di un’associazione criminale per i delitti di truffa e sostituzione di persona posti in essere in via continuata.

Anche in questo caso, dopo la notifica del provvedimento il cittadino camerunense è stato tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Bolzano, a disposizione dell’A.G.

Bolzano, 15 settembre 2021

