(AGENPARL) – mar 29 marzo 2022 Questura di BolzanoQuästur Bozen

Ufficio Stampa Presseamt

COMUNICATO STAMPA

LA POLIZIA DI STATO ARRESTA

UN LADRO FUNAMBOLO

AVEVA RUBATO LA CASSA DEL RISTORANTE ED

ERA FUGGITO SUL TETTO

Nel corso della notte, la Polizia di Stato ha arrestato un ladro che si era introdotto all’interno di un noto bar ristorante della Zona Industriale di Bolzano.

Il reo si era impossessato di una piccola somma di denaro contante,strappando letteralmente il cassetto dal registratore di cassa, ma non aveva fatto i conti con l’esistenza di un impianto d’allarme e con la rapidità d’intervento dei poliziotti.

Infatti, erano quasi le 3 di notte quando alla centrale Operativa della Questura è giunto il segnale di allarme antifurto da un esercizio pubblico situato appunto in Zona Industriale.

In pochissimi minuti, due Pantere della Polizia sono giunte sul posto, assieme ad uno dei titolari che abita nelle vicinanze.

Effettuato un rapido sopralluogo all’interno del locale, il proprietario ha immediatamente rilevato che dal registratore di cassa era stato divelto ed asportato il cassetto, contenente una piccola somma di denaro contante ed alcuni pacchetti di sigarette.

Gli Agenti, nel contempo, hanno individuato la via di accesso utilizzata dal ladro, una stretta scala a gabbia che conduce sul tetto dell’edificio e, considerato il brevissimo lasso di tempo impiegato per raggiungere il locale, hanno immaginato che il malfattore si trovasse ancora bloccato in cima allo stabile.

Due poliziotti sono quindi saliti rapidamente lungo la scala, tra mille difficoltà, per lo spazio veramente angusto, mentre le altre pattuglie, nel frattempo giunte sul posto, hanno circondato la zona, presidiando le vie di fuga.

Utilizzando le potenti torce di cui sono dotati, gli operatori della Volante hanno presto individuato il ladro che si era accovacciato in un angolo nascosto del tetto.

Vistosi scoperto, l’uomo si è consegnato agli operatori senza tentare la fuga che, vista la situazione, sarebbe stata estremamente rischiosa per lui e per gli Agenti.

I poliziotti hanno rivenuto, nelle immediate vicinanze, il cassetto divelto, con ancora all’interno il denaro e, una volta riportato l’uomo all’interno del locale, lo hanno sottoposto a perquisizione, trovandolo in possesso dei pacchetti di sigarette sottratti all’esercizio pubblico.

Pertanto, il denaro e le sigarette sono stati immediatamente restituiti al legittimo proprietario, mentre l’uomo, un trentaduenne senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per furto aggravato ed associato presso la locale Casa Circondariale.

Bolzano, 29 marzo 2022