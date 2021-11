(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 03 novembre 2021

Novità sulla Tassa Rifiuti 2021

Per agevolare i cittadini nel pagamento della Tassa rifiuti il servizio tributi fornisce alcuni chiarimenti, scaturiti dalle risposte alle domande più frequenti pervenute all’Ufficio.

Invio avvisi TARI 2021: la consegna cartacea degli avvisi è iniziata il 15 ottobre scorso con conclusione prevista per il 26 ottobre. In data 29 ottobre risultava postalizzato circa il 95% degli avvisi. Sono pervenute alcune segnalazioni di numeri civici non coperti che sono stati raggiunti nei giorni successivi. Entro il 3 novembre sarà terminato un secondo/terzo passaggio in alcune zone della città.

L’avviso perviene anche a mezzo mail/pec, nel caso in cui il contribuente l’abbia richiesto in passato o lo richieda ora per il futuro. Se il cittadino ha lo SPID, l’identità digitale della pubblica amministrazione, può scaricare l’avviso dal LINKmate (indicato di seguito).

In caso di mancato recapito dell’avviso entro il termine del 26 ottobre 2021, il pagamento potrà essere effettuato entro i 5 giorni successivi dalla data di ricevimento dello stesso.

PagoPA è la piattaforma nazionale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni: si tratta di un sistema semplice e trasparente che non permette errori nei pagamenti, con vantaggi per i cittadini, per l’amministrazione e per l’ambiente, grazie alla digitalizzazione dei processi. Si rinvia al link:

https://pianificazione.comune.cagliari.it/portale/page/it/pagare_la_tassa_rifiuti_tari?contentId=SRV13014

Attivazione dello sportello telematico del contribuente (LINKmate): il Comune ha attivato un Servizio per la consultazione e il pagamento della Tassa Rifiuti (TARI), riservato ai contribuenti del Comune di Cagliari.

Col link mate a cui si accede attraverso lo SPID, l’identità digitale della pubblica amministrazione, si può scaricare l’avviso di pagamento TARI 2021 ed effettuare il pagamento attraverso PagoPA, con pochi semplici clic. Maggiori informazioni e l’accesso al link mate, si trovano all’indirizzo:

https://pianificazione.comune.cagliari.it/portale/page/it/servizio_tributi_online?contentId=SRV50119

Diminuzione importo Tassa Rifiuti: Le tariffe tengono conto delle riduzioni del carico fiscale previste a favore delle utenze domestiche e non domestiche stabilite dalle norme nazionali e recepite dal Comune di Cagliari. Gli avvisi hanno importi inferiori allo scorso anno (2020) e all’anno ancora precedente (2019).

Conferimenti: La tariffa della tassa rifiuti delle utenze domestiche è stata calcolata prevedendo che tutte effettuino nel corso dell’anno 2021 n. 26 esposizioni/conferimenti di rifiuti indifferenziati (secco) a partire da gennaio 2021. In caso di esposizioni/conferimenti di rifiuti indifferenziati superiori a n. 26, i contribuenti riceveranno l’anno prossimo il relativo conguaglio.

Rateizzazione: è possibile richiedere la rateizzazione anche per l’anno in corso con l’apposito modulo (richiesta rateizzazione TARI), disponibile al seguente indirizzo:

https://pianificazione.comune.cagliari.it/portale/page/it/richiesta_di_rateizzazione_tari?contentId=DOC17714

