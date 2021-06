(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 Novelli (FI), Nazionale si inginocchi ogni partita contro tutte le discriminazioni e violenze

“Il razzismo è una piaga da debellare. Come lo sono tutte le forme di discriminazione e di violenza. Contro chiunque. Siamo veramente convinti che 11 giocatori di calcio inginocchiati per qualche secondo possono cambiare il corso degli eventi? Se così è, la Nazionale italiana non si comporti specularmente agli avversari, ma sia protagonista, ad esempio inginocchiandosi prima di ogni partita per sensibilizzare su fenomeni orribili con vittime donne e bambini dei Paesi del terzo mondo: la tratta delle ragazze da iniziare alla prostituzione, il traffico di esseri umani, le mutilazioni e gli assassinii causati in nome di credenze e consuetudini incivili. Ogni partita un momento di raccoglimento per le vittime di uno di questi abomini: questo potrebbe fare la nostra Nazionale per mandare un messaggio forte e non banalizzato”.

Lo scrive in una nota Roberto Novelli, deputato di Forza Italia e componente della commissione Affari sociali della Camera.

