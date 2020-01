(AGENPARL) – France, lun 20 gennaio 2020

Demandeur : DGCCRF

Défendeur (s) : société Cometik, société à responsabilité limitée et autre(s)

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2017), la société Cometik

proposait à des clients professionnels de créer, pour leur entreprise,

un site Internet et de le mettre à leur disposition pour une durée de

quarante-huit mois, tacitement renouvelable pour un an, en leur faisant

signer un contrat dit d’abonnement de sites Internet et un contrat de

licence d’exploitation, lequel était ensuite cédé à un loueur financier,

la société Parfip France (la société Parfip) ou la société Locam-location automobiles matériels (la société Locam), qui devenait alors créancier des sommes dues périodiquement par le client.

2. Plusieurs clients ayant dénoncé les pratiques commerciales de la société Cometik,

le ministre de l’économie l’a, le 18 novembre 2011, assignée pour

violation de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, à l’effet

d’obtenir la cessation des pratiques incriminées, l’annulation des

clauses contractuelles qui, par leur articulation, étaient de nature à

créer un déséquilibre significatif au détriment des clients et le

paiement d’une amende civile.

3. A la suite d’investigations complémentaires, le ministre de l’économie a appelé en intervention forcée les sociétés Parfip et Locam. Mme Y… , gérante d’un salon de coiffure, et Mme S… , artisan peintre, se sont jointes à l’instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le ministre de l’économie fait grief à l’arrêt de dire que les relations entre la société Locam

et ses clients n’étaient pas des relations de partenariat et, en

conséquence, que sa demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2°, du

code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de

l’ordonnance n° du 24 avril 2019, n’est pas fondée, alors :



«

1°/ que les règles définies au livre IV du code de commerce “De la

liberté des prix et de la concurrence” s’appliquent à toutes les

activités de production, de distribution et de services ; qu’en excluant

du domaine de l’interdiction des pratiques restrictives de concurrence

l’activité des sociétés de financement agréées au prétexte inopérant que

l’article L. 511-4 du code monétaire et financier prévoirait

spécifiquement l’application à cette activité de la réglementation des

pratiques anti-concurrentielles des articles L. 420-1 à L. 420-4 du code

de commerce, la cour d’appel a violé l’article L. 410-1 du code de

commerce ;

2°/ que les contrats

concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant

une location financière sont interdépendants ; qu’en examinant de

manière indépendante le sort des contrats conclus avec la société Cometik et ceux cédés à la société Locam, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir qualifié les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société Cometik et ses clients de contrats de location, l’arrêt relève que la société Locam est une société de financement agréée auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution,

habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de

crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et

financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément.

6.

Ayant constaté que l’article L. 511-4 du code monétaire et financier

prévoit seulement que les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de

commerce sur les pratiques anticoncurrentielles s’appliquent aux

établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs

opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article

L. 311-2 du même code, la cour d’appel en a justement déduit que, pour

ces opérations, le législateur n’a pas étendu aux établissements de

crédit et sociétés de financement l’application des textes relatifs aux

pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités

exercées par la société Locam

dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne

relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du

code monétaire et financier.

7. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le ministre de l’économie fait grief à l’arrêt de dire que les relations entre les sociétés Cometik, Parfip et Locam

et leurs clients n’étaient pas des relations de partenariat et que sa

demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans

sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° du 24

avril 2019, n’est pas fondée, alors « qu’engage la responsabilité de son

auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout

producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au

répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un

partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre

significatif dans les droits et obligations des parties ; qu’en

déboutant le ministre de l’économie de son action tendant à voir les

sociétés Cometik, Locam et Parfip

jugées responsables d’une telle pratique restrictive de concurrence au

prétexte que les conventions de création et d’exploitation d’un site

Internet dans lesquelles étaient stipulées les clauses contestées

n’impliquait pas une volonté commune et réciproque d’effectuer de

concert des actes ensemble dans des activités de production, de

distribution ou de service, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi des

conditions relatives à la durée et à la réciprocité des relations entre

les cocontractants qu’elle ne prévoit pas, a violé l’article L. 442-6,

I, 2°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu

l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction

antérieure à celle issue de l’ordonnance n° du 24 avril 2019 :

9.

Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à

réparer le préjudice causé, le fait pour tout producteur, commerçant,

industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de

soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des

obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et

obligations des parties.

10. Au sens de

ce texte, le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre

partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation

commerciale.

11. Pour rejeter la demande du ministre de l’économie dirigée contre la société Cometik,

l’arrêt, après avoir relevé que les deux alinéas de ce texte

mentionnent la notion de « partenaire commercial » et énoncé qu’un

partenaire se définit comme le professionnel avec lequel une entreprise

commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une

activité quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque

d’effectuer de concert des actes ensemble dans des activités de

production, de distribution ou de services, par opposition à la notion

plus large d’agent économique ou plus étroite de cocontractant, retient

que les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la

société Cometik

et ses clients sont des contrats de location ayant pour objet des

opérations ponctuelles à objet et durée limités, de cinq ans, ne

générant aucun courant d’affaires stable et continu et n’impliquant

aucune volonté commune et réciproque d’effectuer, de concert, des actes

ensemble dans des activités de production, de distribution ou de

services.

12. En statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le ministre de l’économie fait grief à l’arrêt de dire que les relations entre la société Parfip

et ses clients n’étaient pas des relations de partenariat et que sa

demande fondée sur l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans

sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° du 24

avril 2019, n’est pas fondée, alors « que la cassation à intervenir sur

le fondement du premier moyen rejetant les demandes formées contre la

société Cometik

au motif qu’aucun grief ne pourrait lui être imputé entraînera, par

voie de conséquence et en application de l’article 625 du code de

procédure civile, celle du chef de dispositif rejetant les demandes

contre la société Parfip pour le même motif. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 624 du code de procédure civile :

13. L’arrêt relève que la société Parfip

pourrait s’être rendue complice de la violation de l’article L. 442-6,

I, 2°, du code de commerce ou l’avoir directement violé mais qu’aucun

grief ne pouvant être imputé à la société Cometik, il en va, a fortiori, de même pour la société Parfip, cessionnaire du contrat de location conclu entre la société Cometik et ses clients et seulement chargée du financement de l’opération.

14.

La cassation de l’arrêt sur le premier moyen entraîne la cassation, par

voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le troisième

moyen, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée ne visant que les relations liant les sociétés Cometik et Parfip à leurs clients, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Locam dont la présence devant la cour de renvoi n’est pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes du ministre de l’économie dirigées contre les sociétés Cometik et Parfip,

sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce,

dans sa rédaction applicable à la cause, et en ce qu’il confirme le

jugement rendu le 10 novembre 2015, qui a condamné le ministre de

l’économie aux dépens et au paiement d’une certaine somme aux sociétés Cometik et Parfip

en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt

rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de

Paris ;



Président : Mme Mouillard

Rapporteur : Mme Sudre

Avocat général : M. Douvreleur

Avocats : SCP Alain Bénabent – SCP Claire LEDUC et Solange Vigand

Fonte/Source: https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_commerciale_financiere_economique_3172/2020_9593/janvier_9594/nouvel_article_44279.html