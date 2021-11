(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. DANIELE SPINI E’ IL NUOVO PRESIDENTE

Il Sindaco Anna Ravoni ha firmato il decreto con cui delega il Prof. Daniele Spini ad esercitare le

funzioni di Presidente della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole.

“Il Professor Spini – commenta il Sindaco Ravoni – è persona in possesso dei requisiti e della

professionalità necessari per ricoprire la carica in oggetto. Tutto questo specialmente in un

momento così delicato per la Scuola in cui la presenza e la conoscenza diretta del mondo della

musica è indispensabile per garantire una buona continuità di gestione” Daniele Spini ha una

lunga esperienza nel campo della musica, accompagnato da una profonda cultura musicale.

Dopo un brillante avvio di carriera come giornalista, il suo grande amore per la musica lo ha

portato a svolgere molti ruoli in questo campo, sia come docente, che come critico musicale e

infine come Direttore Artistico in orchestre importanti, compresa l’Orchestra Sinfonica Nazionale

della RAI.

“La sua lunga esperienza e la sua grande passione – conclude il Sindaco Anna Ravoni – faranno di lui

un Presidente attento e motivato. Con lui continuerò il mio impegno per la Scuola nel solco di

quella linea tracciata oltre 40 anni fa dal Sindaco Adriano Latini con il Maestro Piero Farulli”.

