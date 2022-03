(AGENPARL) – dom 27 marzo 2022 Roma – Il virgolettato riportato da alcuni quotidiani, attribuito al Vice Ministro Castelli, è stato decontestualizzato e usato in modo strumentale per alimentare scontri all’interno del MoVimento. Non c’è alcuna correlazione tra le parole del Vice Ministro e la posizione espressa dal Presidente Conte.

Ufficio Stampa

On. Laura Castelli

Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze