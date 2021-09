(AGENPARL) – ven 10 settembre 2021 NOTA STAMPA

XXV Conferenza Internazionale Living and Walking in Cities

Brescia, 10 settembre 2021 – Oggi si concluderà la Conferenza Internazionale [LWC2021](http://lwc.unibs.it/), organizzata dal prof. Maurizio Tira, prof.ssa Michela Tiboni e prof. Giulio Maternini.

Dalle ore 14.30 si aprirà la sessione plenaria di chiusura dei lavori che prevede un primo momento di confronto e sintesi delle sessioni di lavoro che si sono tenute nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 settembre e di questa mattina, venerdì 10 settembre.

A chiudere, l’intervento dei keynote speakers:

– Mr. Matthew Baldwin, DG MOVE Deputy Director-General della Commissione Europea

– Prof.ssa Maria Nadia Postorino, Università Alma Mater Studiorum di Bologna

– Prof. Luca Bertolini, Director of the Institute of Interdisciplinary Studies, University of Amsterdam

