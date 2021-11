(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 Nota stampa – Venezia, Vanin (M5S): elezione sindaco metropolitano occasione per terzo polo

Roma 27 novembre: “La proposta del Sindaco Brugnaro sulla continuità amministrativa negli enti locali non pare formulata nel modo corretto. Infatti se ciò si dovesse concretizzare in una modifica al testo unico enti locali, avremmo come conseguenza quindici anni ininterrotti di governo della medesima persona su comune e città metropolitana (attualmente il sindaco del comune capoluogo è automaticamente sindaco metropolitano). E questo appare un paradosso proprio oggi, sabato 27 novembre 2021! Domani, infatti, si vota per il rinnovo del Consiglio Metropolitano. Non votano, purtroppo, i cittadini (come disposto dalla legge Delrio del 2014) trattandosi di elezione “indiretta” in cui hanno diritto di voto solo i consiglieri comunali. La stessa legge che prevede la corrispondenza fra la figura del sindaco del comune capoluogo e il sindaco metropolitano. Quindi, prima di proporre modifiche ai mandati dei sindaci per adempiere a una non meglio specificata “volontà popolare”, anche il sindaco Brugnaro ci dovrebbe ripensare e farsene promotore perché possa tornare veramente il “potere al popolo”, promuovendo anch’egli l’elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano. Ho da tempo depositato una proposta di legge in Parlamento in tal senso. La discussione sul mio DDL sarà anche l’occasione per analizzare e approfondire altre tematiche “mortificate” dalla sciagurata legge Delrio: il riordino delle circoscrizioni amministrative delle Città metropolitane, nuove competenze e funzioni delle stesse, gestione delle reti trasportistiche e dei servizi pubblici su area vasta (si pensi, solo per rimanere a Venezia, all’annosa questione dei “Terminal”), ecc. Questi sono i temi su cui si impegnerà la lista “Movimento Civico” per la città metropolitana di Venezia, con il suo capolista Daniele Danieletto, che si presenta alle elezioni metropolitane di domani. Essa costituisce un’alternativa fra le altre due liste (centrodestra e PD) e rappresenta una vera e propria prova tecnica di “Terzo Polo”.

Orietta Vanin senatrice M5S della commissione Cultura e commissione Diritti Umani

