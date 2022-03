(AGENPARL) – dom 13 marzo 2022 Nota stampa – Ucraina, Vanin (M5S): necessario potenziare accoglienza profughi ai valichi di frontiera

Roma 13 marzo: “Venerdì mi sono recata ai valichi di frontiera di Tarvisio e Fernetti per vedere di persona la situazione che si sta affrontando, prima parlamentare ad essere andata sul posto.

I nostri valichi sono il punto di identificazione e primo rifugio per migliaia di profughi in fuga dalla guerra. A Tarvisio, dove sono già entrate più di 17.000 persone, i pulman e le auto vengono fermate al bordo dell’autostrada dove si procede ai primi controlli. La situazione è molto difficile, una sola camionetta delle forze dell’ordine per i controlli e pochi volontari, con temperature rigide e senza un vero riparo.

In questi giorni saranno spostati in un’area di sosta meno esposta, ma è indispensabile che questo servizio sia strutturato adeguatamente con logistica, risorse e personale formato in merito.

Non si può contare solo sull’umanità e la grande professionalità delle forze dell’ordine e dei pochi volontari. C’è bisogno di maggiori mezzi tecnologici per procedere a identificazione veloce e soprattutto avere un punto di primo soccorso, e supporto per i bisogni primari soprattutto per donne e bambini, disabili e anziani.

Così anche, se non più critica, la situazione a Fernetti, dove il flusso è di profughi è altrettanto importante . Qui ci sono anche gli uffici dell’ex frontiera ma sono chiusi, forse potrebbero essere già un primo punto di appoggio, se le condizioni lo permettono. Al confine di Fernetti solo grazie alla buona volontà di un privato che ha messo a disposizione la sua attività ristorativa, chi arriva ha a disposizione un luogo caldo. È necessario che la protezione civile potenzi con tensostrutture riscaldate i punti di prima accoglienza ai valichi, che ci siano personale sanitario, mediatori e interpreti di lingua Ucraina

Chi arriva, scappando dagli orrori della guerra, deve sapere come muoversi. C’è bisogno che vengano consegnate le linee guida per il permesso di soggiorno in lingua ucraina, cosi da dare un’assistenza completa. È importante lo sforzo dei singoli, a cui va tutto il mio ringraziamento, ma ribadisco la necessità urgente di muoversi in modo coordinato e strutturato, con tutti i mezzi possibili per accompagnare il flusso dei profughi, sostenendo gli sforzi di chi lavora in prima linea con totale abnegazione. Si deve manifestare contro la guerra, ma bisogna soprattutto scendere in campo per davvero per aiutare chi è in difficoltà”.

Orietta Vanin senatrice M5S membro commissione diritti umani

