(AGENPARL) – lun 02 agosto 2021 Nota stampa del senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali

Battistoni (Mipaaf): “Olio di Roma diventa ufficialmente IGP, è rafforzamento made in Italy”

Con grande piacere accogliamo la notizia dell’avvenuta registrazione del marchio IGP Olio di Roma da parte dell’Europa, che certifica definitivamente il riconoscimento di una denominazione che è l’emblema della storicità di un territorio e della sapienza agricola degli olivicoltori romani.

Il Mipaaf, in attesa del via libera definitivo europeo, aveva già concesso la denominazione provvisoria, ed oggi, questo percorso, diventa realtà.

L’olio extravergine italiano è un prodotto di eccellenza e arricchisce il valore del made in Italy. Dobbiamo continuare a sostenere la filiera olivicola, specie in questo momento storico così delicato, tutelando e promuovendo il nostro olio, ambasciatore di italianità nel mondo.

Così in una nota il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali

