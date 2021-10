(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Nota stampa del senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole alimentari e forestali

Mozzau. Battistoni (Mipaaf): “Made in Italy sinonimo di eccellenza”

“Deve renderci orgogliosi che uno dei simboli del nostro made in Italy per eccellenza, come la mozzarella italiana sia diventata il prodotto caseario più consumato in Francia”. E’ quanto dichiara il sottosegretario al Mipaaf, Francesco Battistoni in merito all’articolo de Le Figarò secondo cui, a settembre, le vendite del comparto mozzarella sono state superiori per la prima volta a quelle del prodotto caseario tipico francese quale il camembert.

“Questo dato – continua – dimostra, ancora una volta, la qualità dei prodotti italiani e delle filiere produttive che riescono ad imporsi per la loro qualità, la loro tipicità ed unicità nei mercati europei ed esteri confermando, a tutti i livelli, che i comparti agroalimentari italiani sono delle vere eccellenze apprezzate e ricercate che non possono essere imitate o contraffatte da nessuno”, conclude Battistoni.

