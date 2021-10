(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 NOTA STAMPA

Vermiglio (TN), 23 ottobre 2021

I CARABINIERI DEL NOE DI TRENTO SEQUESTRANO LA

DISCARICA DI STAVEL

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Trento, con il supporto del

Nucleo investigativo dell’Agenzia Provinciale per la protezione dell’ambiente

(APPA), a seguito di un’attività ispettiva, hanno proceduto al sequestro della

discarica comunale di materiali inerti Stavel di Vermiglio.

Le verifiche nascono a seguito di alcuni accertamenti che l’Arma dei

Carabinieri ha disposto su tutto il territorio nazionale, nell’ambito di una

“campagna” di controlli congiunti del trasporto di rifiuti su strada.

In particolare, la Stazione Carabinieri di Vermiglio, rilevando una serie di

difformità nel conferimento dei rifiuti presso la discarica Stavel, dopo i primi

accertamenti, ha richiesto l’intervento specialistico dei colleghi del NOE di

Trento.

All’esito del sopralluogo i Carabinieri, rilevato che il gestore della discarica

aveva omesso di adottare le previste procedure di verifica/controllo dei rifiuti

in ingresso, la mancata compilazione della prevista documentazione

ambientale e la presenza nel sito di rifiuti non conformi, hanno proceduto al

sequestro del sito.

Presso il Comune di Vermiglio è stata inoltre sequestrata della

documentazione tecnico – amministrativa che nei prossimi giorni verrà

vagliata dagli inquirenti insieme agli atti autorizzatori.

Il sequestro è stato convalidato dalla Procura della Repubblica di Trento.

