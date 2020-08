NOTA STAMPA – SCUOLA – LOMBARDI (M5S LAZIO): APPROVATI DUE ODG PER SOSTEGNO A FAMIGLIE E SUPERAMENTO PRECARIATO SCOLASTICO

(AGENPARL) – gio 06 agosto 2020 SCUOLA – LOMBARDI (M5S LAZIO): APPROVATI DUE ODG PER SOSTEGNO A FAMIGLIE E

SUPERAMENTO PRECARIATO SCOLASTICO

Roma 06 agosto – “Il Consiglio regionale, nella seduta straordinaria di

oggi, dedicata agli Interventi per l’edilizia scolastica e le misure da

adottare per l’apertura del nuovo anno scolastico a fronte dell’emergenza

coronavirus, ha approvato due Ordini del Giorno, a mia prima firma, a

sostegno delle famiglie e per il reclutamento di personale scolastico,

docenti e personale amministrativo nelle scuole.

Con il primo Ordine del Giorno, è stato chiesto che la Giunta si impegni

per attivare misure di finanziamento a fondo perduto che consentano, a

famiglie con ISEE inferiore ad euro 50.000,00 di acquistare bonus mensili

per i servizi di dopo scuola. In alternativa si potranno erogare contributi

e finanziamenti agli enti locali affinché possano stipulare convenzioni con

le scuole, per sostenere tali servizi gratuiti.

Con la ripresa del prossimo anno scolastico, per evitare sovraffollamenti,

anche sui mezzi pubblici, ed il giusto distanziamento tra gli alunni, gli

orari delle scuole subiranno uno spostamento ed una riduzione a causa della

necessità di organizzare più gruppi di apprendimento. Non tutte le

famiglie, specie per chi ha più figli in classi o scuole diverse, avranno

la possibilità – anche per esigenze lavorative – di accompagnare a casa lo

studente che esce due o tre ore prima. Da qui l’ esigenza di incentivare il

doposcuola nei vari istituti scolastici, garantendone la gratuità per le

famiglie meno abbienti.

Il secondo ordine del Giorno mira a promuovere, attraverso i tavoli di

lavoro regionali, sentiti i sindacati dei lavoratori e, a seguito degli

esiti del monitoraggio presso le scuole della regione, una incentivazione

al reclutamento del personale scolastico con nuovi bandi di concorso con

immissione in ruolo di docenti, personale Amministrativo Ausiliario,

Dirigenti Servizi Generali e Amministrativi.

Si stima che a settembre ci saranno oltre 212.000 posti tra docenti,

educatori e ATA (personale Amministrativo, tecnico e ausiliario) da coprire

e fra questi ci sono ben 3.500 posti di DSGA (Direttore Servizi Generali e

Amministrativi). Per questo occorre emettere provvedimenti urgenti per il

reclutamento di nuovo personale scolastico attraverso bandi di concorso per

avere un incremento di immissioni nel ruolo di queste figure.

Dopo il periodo di lockdown, che ha messo a dura prova la tenuta del nostro

sistema scolastico, dobbiamo fare uno sforzo collettivo affinché il

prossimo anno si svolga nella maniera più agevole e serena, dando un

sostegno concreto alle famiglie e trasformando questa emergenza in

un’opportunità per superare il precariato che affligge gli operatori della

scuola e che si riversa inevitabilmente sulla qualità dell’istruzione”.

Così in una nota Roberta Lombardi, capogruppo M5S alla Regione Lazio

*Ufficio Comunicazione M5S Regione LazioXI Legislatura*

