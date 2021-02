NOTA STAMPA – SANITA’ – MARCELLI/CORRADO (M5S LAZIO): PIANO VACCINALE DI PROSSIMITA’ E PRIORITA’ AI PIU’ ESPOSTI A CONTAGIO

(AGENPARL) – mar 16 febbraio 2021 SANITA’ – MARCELLI/CORRADO (M5S LAZIO): VACCINAZIONI DI PROSSIMITA’ E

PRIORITA’ AI PIU’ ESPOSTI A CONTAGIO

Roma, 16 febbraio – “Quanto più riusciremo a garantire, con il Piano

vaccinale, un servizio di prossimità, soprattutto per le persone anziane,

tanto più lo sforzo che stiamo compiendo per immunizzare la popolazione,

potrà dirsi veramente performante. Se tutte le operazioni sanitarie sono

più efficaci se contigue, ancor più nella gestione della pandemia vanno

messe in campo tutte le soluzioni possibili per facilitare l’afflusso nei

centri vaccinali delle persone che hanno difficoltà negli spostamenti”.

Questo quanto ribadito da Loreto Marcelli, consigliere regionale M5S e vice

presidente della Commissione Sanità nel corso della seduta odierna, nella

quale è intervenuto l’assessore Alessio D’Amato per un aggiornamento sul

Piano vaccinale della Regione Lazio.

“I punti di vaccino vanno dislocati sul territorio con il maggior

decentramento possibile – ha sostenuto Marcelli – per dare la possibilità,

in particolar modo agli over 80, che molto spesso soffrono il problema

degli spostamenti, di recarvisi senza grossi problemi. Ancora meglio, se

con il potenziamento delle USCAR si potesse implementare la vaccinazione a

domicilio. Sempre per lo stesso motivo, va data uguale opportunità ai

territori più marginali, come le isole, prevedendo apposite strutture in

loco per evitare che la problematicità dei trasferimenti o il tempo avverso

possano scoraggiare i cittadini a sottoporsi al vaccino e su questo punto

sono soddisfatto della sintonia con l’Assessore D’Amato che ha garantito

per Ponza e Ventotene strutture dedicate. E proprio perché stiamo facendo

una corsa contro il tempo, l’utilizzo dei medici di famiglia nelle

strutture ospedaliere o territoriali sarebbe di grande aiuto per accelerare

il piano di somministrazione.

“Sebbene quando si parla di salute va superata ogni categorizzazione – ha

affermato la consigliera M5S, Valentina Corrado – una particolare

attenzione è d’obbligo verso coloro che sono più fragili o maggiormente

esposti a rischio contagio. In questa ottica la richiesta di estendere, già

in questa fase, la vaccinazione agli studenti tirocinanti di medicina e

chirurgia, ai detenuti e al personale di polizia penitenziaria, nonché ai

malati cronici. Nel primo caso stiamo parlando di studenti per i quali il

tirocinio è obbligatorio e va evitato che il loro ingresso in corsia possa

mettere a rischio la propria salute e quella dei degenti o prolunghi i

tempi del percorso universitario, costringendoli a pagare ulteriori tasse

universitarie e procrastinando il loro ingresso nel mondo del lavoro in un

momento in cui c’è l’assoluta necessità di avere un maggior numero di

medici. Per le numerose segnalazioni ricevute in tal senso, abbiamo

depositato una Mozione e il nostro impegno sarà quello di monitorare che la

risposta positiva ricevuta dall’Assessore in Commissione trovi attuazione

negli atenei della nostra regione. Nel secondo caso siamo di fronte a

persone che hanno diritto ad avere pari dignità e che stanno vivendo, da

ormai un anno, una situazione di particolare tensione dovuta alla

condizione che impedisce loro di usufruire dei permessi di uscita, che le

ha viste private della didattica a distanza lì dove era stata iniziata

un’attività di studio e che in alcuni casi, come il complesso di Rebibbia,

vengono collocate, in caso di infezione, in aree del carcere che erano

state dismesse per essere oggetto di ristrutturazione e che non

garantiscono condizioni adeguate di cura. Nel terzo caso, infine, di

fragilità conclamate, la cui esposizione al Covid, potrebbe essere fatale”.

“Abbiamo espresso le nostre perplessità e fornito dei suggerimenti

all’Assessore D’Amato – concludono i consiglieri pentastellati – con

spirito propositivo e costruttivo, perché ora abbiamo tutti un obiettivo

comune: superare prima possibile questo devastante momento storico che deve

vederci tutti in prima linea”.

