Brescia, 3 settembre 2021 – Con l’approvazione del nuovo protocollo per la ripresa in presenza di tutte le attività didattiche, nel rispetto rigoroso delle norme anti-COVID contenute nel Decreto Legge 111 del 6 agosto 2021 e delle indicazioni del Ministro dell’Università e della Ricerca Prof.ssa Cristina Messa, a breve si ritornerà in aula.

Riprenderanno così le attività didattiche in presenza, con una maggiore disponibilità di spazio nelle nostre aule, e ciò consentirà di riprendere appieno il dialogo di formazione e di ricerca, reso difficile ma mai interrotto dalla emergenza COVID, all’interno della nostra comunità accademica, il più grande cenacolo di produzione e trasmissione del sapere della nostra città e della nostra Provincia.

Sarà possibile riprendere con rinnovata passione l’insegnamento, aiutare la crescita delle nuove generazioni, appassionarsi ancora alle frontiere del sapere, incontrare i protagonisti del nostro mondo sanitario, giuridico, economico e ingegneristico. L’offerta formativa è in continua espansione, di recente allargata anche due lauree professionalizzanti e alla prima laurea interateneo in “Scienze per la Pace”, con la prestigiosa Università di Pisa.

Crescere insieme in una comunità dinamica ed in una Università che garantisce, prima in Italia, una occupabilità quasi totale ad un anno dalla Laurea è un’opportunità che il territorio non solo non può non cogliere, ma che deve accompagnare, con passione e senso di accresciuta appartenenza.

A tutte le matricole, che si affacciano oggi all’esperienza universitaria dopo due anni difficili trascorsi in condizioni didattiche disagiate, la Università di Brescia intende offrire una accoglienza in sicurezza con la voglia di ricominciare a crescere insieme.

L’esperienza COVID ha segnato in maniera indelebile l’ambito lavorativo e sanitario, ma ha messo a dura prova anche tutto il sistema scolastico e universitario. La ripresa delle nostre attività, in ambienti improntati alla massima sicurezza, richiede una responsabilizzazione forte da parte del personale docente, tecnico-amministrativo e di tutta la comunità studentesca, cui siamo grati per il senso di responsabilità dimostrato in questi mesi difficili.

L’Università di Brescia è pronta alla sfida, continua a crescere anche grazie agli studenti e studentesse che sempre più numerosi ci danno fiducia e aumenta la propria reputazione internazionale, come testimoniato dal recente ottimo piazzamento nel più prestigioso ranking internazionale.

Prof. Francesco Castelli

Pro-Rettore Vicario

Università degli Studi di Brescia

