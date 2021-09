(AGENPARL) – lun 06 settembre 2021 Nota stampa – RDC, Pellegrini (M5S): Meloni offende la dignità delle persone in difficoltà economiche

“Dopo la delirante affermazione la Meloni la spara di nuovo grossa e straparla in merito al reddito di cittadinanza definendolo . Paragonare una misura che ha salvato più di tre milioni di italiani dalla fame, dalla miseria, dall’emarginazione sociale, a un farmaco per curare gli effetti dell’astinenza da droghe dà la misura del baratro umano e politico in cui si è cacciata la Meloni e la destra italiana più becera, egoista e retriva.

Il livello di insensibilità e di bieco opportunismo politico di questi personaggi – che attaccano il reddito di cittadinanza ma, in realtà, vogliono abbattere il M5s che l’ha ideato e approvato – sta diventando indecente e insopportabile.

Quelle della Meloni sono parole disgustose che oltraggiano la dignità umana, che vilipendono i cittadini fragili e indifesi che hanno solo bisogno di un aiuto da parte della comunità.

Penso ai minori e ai disabili e gli inabili al lavoro, che costituiscono più della metà dei percettori, penso ai padri di famiglia disperati che hanno perso il lavoro e che non sanno come sostenere i propri cari, penso alle mamme sole con figli che, con coraggio, vanno avanti.

Poi ripenso alla frase di Giorgia Meloni ed è forte l’indignazione. Ma per fortuna c’è il Movimento 5 Stelle che non prende ordini dalle lobby e dai padroni e si batte per dare uguale dignità e opportunità a ogni italiano”

Marco Pellegrini senatore Movimento 5 Stelle

