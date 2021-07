(AGENPARL) – dom 18 luglio 2021 NOTA STAMPA

OMOFOBIA, MAIORINO (M5S): DA OSTELLARI NO LEZIONI DI DEMOCRAZIA

ROMA, 18 luglio – “Ostellari che ricorda che in democrazia e nelle istituzioni ci sono regole da seguire fa sorridere. Il presidente della commissione Giustizia del Senato ha ignorato queste stesse regole quando ha sottratto alla commissione le sue prerogative, impedendoci di esprimerci sulla calendarizzazione del ddl Zan e deferendo arbitrariamente tale decisione alla conferenza dei capigruppo. Di fatto così facendo ha esautorato la commissione stessa. La democrazia non funziona a corrente alternata”.

Lo afferma la senatrice del MoVimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.

“La Lega – aggiunge – ha scelto di intraprendere una crociata contro una legge di civiltà in linea con i valori fondanti dell’Unione Europea, ha scelto di stare con Orban, che difende a spada tratta in ogni sede. Con tale scelta ha calato la maschera e si è assunta una responsabilità politica dalle conseguenze rilevantissime per tutto il Paese. Di questo dovrebbe occuparsi il dibattito pubblico, perché la china presa dal partito di Salvini, che vorrebbe agglomerare l’intero schieramento di destra, è inquietante”.

Movimento 5 Stelle

