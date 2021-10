(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 Comando Provinciale Carabinieri di Perugia

COMUNICATO STAMPA

CARABINIERI NORCIA

Consuntivo attività del fine settimana

I Carabinieri della Compagnia di Norcia, nel periodo compreso tra il 14 e il 17 ottobre, hanno svolto un’intensa attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione al rispetto delle norme in materia di circolazione stradale.

Nel corso delle attività sono stati sottoposti a controllo 108 mezzi e 121 persone.

I Carabinieri hanno elevato, nel corso dei controlli, 3 sanzioni per la violazione delle norme del Codice della Strada, in particolare per la mancata osservanza dell’articolo 172 sull’uso corretto delle cinture di sicurezza e per l’inosservanza dell’articolo 79 sull’efficienza dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

